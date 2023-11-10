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Медина объяснил переход в «Спартак» из ЦСКА

10 ноября 2023, 12:47
6

Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что стало причиной, побудившей его перейти в стан красно-белых из ЦСКА.

«Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. «Спартак» – это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь.

Много ли гневных сообщений получал после перехода? Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущен и полон злости. Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи», – сказал Медина.

  • В текущем сезоне Медина провел за «Спартак» 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
  • За прошлый сезон в ЦСКА парагваец сыграл 33 встречи, отметился в них 11 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Медина Хесус
Комментарии (6)
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Xiko
1699611205
Если оставить эмоции в стороне и подумать головой, то наверное этот трансфер был хороший. В плане финансов для ЦСКА и желания самого игрока играть. Не всем игрокам подходить стиль игры Армейцев, что поделать. Возможно ему в Спартаке больше комфортнее будет играть в команде. Да болельщики очень недовольны, что игрок ушел к потенциальным соперникам, но такое случается, да. Удачи ему, но разумеется с игрой не с нами.
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paracetamol
1699613105
Из хумна попал в хумнище.
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zigbert
1699613989
Довольно взвешенное высказывание. К сожалению в Спартаке у него идет пока не все гладко но игрок качественный.
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лошадка35
1699622344
Хоть клуб и недружественный, но этот трансфер вышел абсолютно рядовым, и не выглядел так мерзко, как переход Марио, после всех его россказней...
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river31
1699623176
"от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку" Перейди в "Зенит" теперь, много нового о себе узнаешь. ))))))))) Рядовой трансфер, выгода для обоих клубов. ИМХО.
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alefreddy
1699637533
растворился в команде и ничего толком не показал.Так себе трансфер
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