Медина объяснил переход в «Спартак» из ЦСКА

Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что стало причиной, побудившей его перейти в стан красно-белых из ЦСКА.

«Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. «Спартак» – это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь.

Много ли гневных сообщений получал после перехода? Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущен и полон злости. Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи», – сказал Медина.