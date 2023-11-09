Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ

Черногорский специалист Миодраг Божович, долгое время работавший в РПЛ, сказал, что в первой половине текущего сезона его больше всех в лиге разочаровал «Спартак».

«Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал «Спартак».

Внизу таблицы есть много команд – они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», – сказал Божович.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 21 очком.

Божович возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».

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