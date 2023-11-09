Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ

а Динамо, ЦСКА, Локомотив и прочие команды с бюджетом не намного меньше чем у Спартака не разачаровывают последние 5 лет??? каждый год журналюги раздувают инфу что именно Спартак будет бороться за чемпионство( как будто у него состав намного сильнее чем у выше перечисленных).. сейчас гигемония одной команды и кто бы что ни говорил пока Газпром у руля Зенита разачаровывать будут все..только вот пистеть будут именно про Спартак, дабы как кость в горле у всех завистников самой популярной команды))
Черногорский специалист Миодраг Божович, долгое время работавший в РПЛ, сказал, что в первой половине текущего сезона его больше всех в лиге разочаровал «Спартак».
«Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал «Спартак».
Внизу таблицы есть много команд – они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», – сказал Божович.
- После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 21 очком.
- Божович возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».