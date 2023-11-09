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    • Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ

    Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ

    Черногорский специалист Миодраг Божович, долгое время работавший в РПЛ, сказал, что в первой половине текущего сезона его больше всех в лиге разочаровал «Спартак».

    «Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал «Спартак».

    Внизу таблицы есть много команд – они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», – сказал Божович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 19:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +912

      timon2401 13 часов назад

      а Динамо, ЦСКА, Локомотив и прочие команды с бюджетом не намного меньше чем у Спартака не разачаровывают последние 5 лет??? каждый год журналюги раздувают инфу что именно Спартак будет бороться за чемпионство( как будто у него состав намного сильнее чем у выше перечисленных).. сейчас гигемония одной команды и кто бы что ни говорил пока Газпром у руля Зенита разачаровывать будут все..только вот пистеть будут именно про Спартак, дабы как кость в горле у всех завистников самой популярной команды))

      2
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      Рейтинг: +33

      Алимпаша-Геримов-yandex 15 часов назад

      а меня разочаровывает Ахмат,явно не на своем месте торчит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 15 часов назад

      Божович сказал что Спартак гранд !!! Как это так,почему я не знал))) может тоже хочет тренером в КБ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 15 часов назад

      дело в том, что ты мал и глупппп, как бабий синий руп

      0
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 14 часов назад

      Смени батарейки голубоглазый резиновый альтернативчик

      0
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      Рейтинг: +6710

      fakeid > Suvorov71 14 часов назад

      вонь и помойка, ты чего так распетушилась сегодня? гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > fakeid 14 часов назад

      ВОТ И ПОМОЙНЫЙ ВИРУС ПОЯВИЛСЯ ВМЕСТЕ С КЛОНОМ TIMOTHY ПЛЮСИКИ СТАВЯТ И РАДУЮТСЯ У ВОНЮЧЕЙ ПОМОЙКИ

      0
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      Рейтинг: +6710

      fakeid > Suvorov71 14 часов назад

      даун дцп-шный, мне не нужны клоны, чтобы херасосить тебя. у меня есть только один запасной акк, на случай бана этого, и адекватные спартачи знают, какой именно. но тебе,. вони помойной, эта информация ни к чему. утешай себя мифическими плюсиками, которые только для тебя представляют ценность.

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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 16 часов назад

      Меня лично больше всего разочаровали Сочи и Ростов. Тот факт, что Спартак не на первом месте вообще не проблема. Даже среди московских команд, ЦСКА, Локо, Динамо, не говоря про первый Зенит, нужно сильно постараться, что бы за первую строчку побороться. Все пять команд не смогу сидеть на первой ступеньке пьедестала, а финансовый и кабинетный ресурс у всех вышеперечисленных достаточно высокий. Так что тут особо удивляться не чему.

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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > Январь 59 14 часов назад

      Сочи не вылетит точно, но подербанили его конкретно, да и Набоа сдал. Если зимой нападающего найдут, или эквадорец заиграет. в десятке будут. А вот меня Краснодар последнее время огорчает. Такой отрыв растерял! Почти.
      11-го будет момент истины. Надо выигрывать. Не зассали бы.

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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 16 часов назад

      понятно всех болел разочаровал но это жизнь

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