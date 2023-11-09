Дешам удивлен итоговым местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»-2023

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Форвард «ПСЖ» стал 3-м в голосовании.

Его опередили Эрлинг Холанд и Лионель Месси, выигравший награду.

«Было бы заслуженно, если бы Килиан победил. Его третье место – очередное разочарование.

Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали «Золотой мяч». Просто Мбаппе с его достижениями тоже заслуживал приз.

Мне не нужно утешать Килиана. Он явно разочарован. Мбаппе еще молод, но годы проходят», – сказал Дешам.

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?