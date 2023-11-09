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    • Дешам удивлен итоговым местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»-2023

    Дешам удивлен итоговым местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»-2023

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

    «Было бы заслуженно, если бы Килиан победил. Его третье место – очередное разочарование.

    Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали «Золотой мяч». Просто Мбаппе с его достижениями тоже заслуживал приз.

    Мне не нужно утешать Килиана. Он явно разочарован. Мбаппе еще молод, но годы проходят», – сказал Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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    09.11.2023 12:24
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      Mamut_Rahal 17 часов назад

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      Yebawtvoyrot 19 часов назад

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