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Семак назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

9 ноября 2023, 12:12
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

«У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы.

Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.

У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надeжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», – заявил Семак.

  • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
  • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
  • Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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SLADE2019
1699523377
Вот и увидим 11.11 чего стоит Краснодар. Краснодару важно не проиграть.
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grb651
1699523969
Ну в след туре можно смело ставить на зенит! На судей галицкому точно расчитывать не придется скорее наоборот он воочию увидит что будет происходить на поле когда зениту нужна победа во что бы то ни стало!
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Garrincha58
1699525711
главная причина бездарная игра Зенита под руководством Семака ему пора уже давно уходить у него просто больше нет идей и мыслей как выстроить игру команды у него то и раньше играли на Дзюбу, а потом Малком вытащил последний сезон с таким составом, а он играет как будто это Торпедо М
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шахта Заполярная
1699526491
Лидерство Краснодара - это недоработка семака с судьями. Но Семак 11. 11. исправит эту недоработку и направит судейский корпус, на второй круг в нужное направление, как в том году поступили со Спартаком не дожидаясь конца чемпионата, что бы не нервировать хозяина, в середине чемпа, успешно и нагло отцепили Спартак, да зеленую улицу зениту.
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Январь 59
1699550322
Как же бесит всех Краснодар на первом месте. Не забывайте, что сегодня спонсоры большинства команд, ЧР и КР-это букмекерские конторы. Они дают деньги и они решают кто победит. Каждый тур - это турнир ставок(хотел сказать более жеско, цензура не пропустила). В выигрыше будут конторы, поэтому они решают , кто победит, а кто проиграет.
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Январь 59
1699550806
Вполне возможно, что до апреля на первом месте будут быки, а потом когда все поверят в чемпионство Краснодара,по командам из букмекерских контор, будет серия поражений, и быки скатятся на 5 место.
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Ziklop
1699560049
главная заслуга тренер! который не смотрит в рот Галицкому. Семак же ждёт указаний от мюллера или косолапого, кого этот типо "главный" слушает? всех понемногу и долго думает кому угодить, чтоб ещё поработать. сам такой, знаю.
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