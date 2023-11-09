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    Семак назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

    «У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы.

    Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.

    У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надeжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», – заявил Семак.

    • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
    • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
    • Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 12:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5407

      Ziklop 13 часов назад

      главная заслуга тренер! который не смотрит в рот Галицкому.
      Семак же ждёт указаний от мюллера или косолапого, кого этот типо "главный" слушает? всех понемногу и долго думает кому угодить, чтоб ещё поработать.
      сам такой, знаю.

      1
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 16 часов назад

      Вполне возможно, что до апреля на первом месте будут быки, а потом когда все поверят в чемпионство Краснодара,по командам из букмекерских контор, будет серия поражений, и быки скатятся на 5 место.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 16 часов назад

      Как же бесит всех Краснодар на первом месте. Не забывайте, что сегодня спонсоры большинства команд, ЧР и КР-это букмекерские конторы. Они дают деньги и они решают кто победит. Каждый тур - это турнир ставок(хотел сказать более жеско, цензура не пропустила). В выигрыше будут конторы, поэтому они решают , кто победит, а кто проиграет.

      0
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      Рейтинг: +5407

      Ziklop > Январь 59 13 часов назад

      чего ты решил что бесит?
      лучше пускай Краснодар, порадуюсь если чемпионами станут!
      а то опять московских судьи вытянут , вот радостных визгов будет.

      1
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 22 часа назад

      Лидерство Краснодара - это недоработка семака с судьями. Но Семак 11. 11. исправит эту недоработку и направит судейский корпус, на второй круг в нужное направление, как в том году поступили со Спартаком не дожидаясь конца чемпионата, что бы не нервировать хозяина, в середине чемпа, успешно и нагло отцепили Спартак, да зеленую улицу зениту.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 21 час назад

      Твой Спартак сам себя отцепливает с дворовым футболом! Обыгрывал бы он Орен, Зенит,Ростов....,тогда другое дело,а так это пустая трепотня болтовня от ушастых сектантов

      3
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      Рейтинг: +5407

      Ziklop > шахта Заполярная 13 часов назад

      рыло в навоз и не визжать когда тебя дерут!
      задрал своим свинарником!

      1
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Ziklop 11 часов назад

      ВОНЮЧКА.

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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 22 часа назад

      Боюсь ментально игроки Краснодара ещё не готовы к чемпионству. Рад буду ошибиться.

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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 23 часа назад

      главная причина бездарная игра Зенита под руководством Семака ему пора уже давно уходить у него просто больше нет идей и мыслей как выстроить игру команды у него то и раньше играли на Дзюбу, а потом Малком вытащил последний сезон с таким составом, а он играет как будто это Торпедо М

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Garrincha58 21 час назад

      Все сезоны вы сектанты критикуете и Семака,и Дзюбу и того же Малкома бомбили во всю,а Семак спокойно и тихо плюет на вас и делает Зенит чемпионом и с Дзюбой и без Дзюбы,и с Малкомом и без Малкома,и в этом году Зенит будет чемпионом с Семаком! Чехарду с тренерами продолжайте устраивать в спамах,краснодарах итд,а мы будем чемпионами без вашего нытья и визга.

      4
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      Рейтинг: +5407

      Ziklop > TIMOTHY 13 часов назад

      может ты и прав , не легко Семаку со всеми командирами, попробуй всем угоди и объясни, включая поймавших звёзд бразилов и наших кривоножек лентяев.
      лентяи и те и другие пешком ходят по полю.

      0
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      Рейтинг: +23

      grb651 23 часа назад

      Ну в след туре можно смело ставить на зенит! На судей галицкому точно расчитывать не придется скорее наоборот он воочию увидит что будет происходить на поле когда зениту нужна победа во что бы то ни стало!

      0
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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 > grb651 22 часа назад

      не советую ставить на Семака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5407

      Ziklop > grb651 13 часов назад

      судьи будут против Зенита! тенденция в этом сезоне, так что волну не гони!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 23 часа назад

      Вот и увидим 11.11 чего стоит Краснодар. Краснодару важно не проиграть.

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 9 ноября, 12:20

      Зенит если сыграет в полную свою силу,то шансов Краснодару не видать! Сказать что Краснодар совсем уж хорош,не скажу,много очков им судьи подогнали, победу над Ростовом например,гол засчитывать не нужно было победный,да и в других играх тоже судьи помогали тащить быков

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      Рейтинг: +5407

      Ziklop > TIMOTHY 13 часов назад

      надеюсь что очковое отставание, заставить выдать максимум, наших лентяев!

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Ziklop 2 часа назад

      На такие игры настрой медведь даёт особый! Народных на одной ноге сделали,на классе 3-1 не напрягаясь

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