Семак назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.
«У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы.
Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.
У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надeжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», – заявил Семак.
- «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
- В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
- Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.
Источник: «Чемпионат»