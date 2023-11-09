Семак назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

«У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы.

Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.

У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надeжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», – заявил Семак.