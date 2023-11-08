В Госдуме высказались о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, в зимнюю паузу может что-то измениться в тренерском штабе «Спартака». На чемпионство в этом сезоне уже трудно рассчитывать, учитывая позицию, на которой находятся сейчас красно-белые. Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году.

В целом думаю, что терпение руководителей «Спартака» и болельщиков на пределе», – сказал болельщик «Спартака» Жуков.

У Абаскаля 2-й сезон в «Спартаке».

Контракт до 2025 года.

«Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

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