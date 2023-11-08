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В Госдуме высказались о будущем Абаскаля в «Спартаке»

8 ноября 2023, 22:14
13

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, в зимнюю паузу может что-то измениться в тренерском штабе «Спартака». На чемпионство в этом сезоне уже трудно рассчитывать, учитывая позицию, на которой находятся сейчас красно-белые. Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году.

В целом думаю, что терпение руководителей «Спартака» и болельщиков на пределе», – сказал болельщик «Спартака» Жуков.

  • У Абаскаля 2-й сезон в «Спартаке».
  • Контракт до 2025 года.
  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (13)
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САНЁК17
1699472924
Сколько можно заменить тренеров?все равно Спартаку не лучше и не хуже, до этого тренер был виноват и всегда тренер будет виноваты
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ArReal
1699474346
В Госдуме? 1 человек вскользь что-то пукнул - уже всю думу приплели!
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Kuper78
1699475925
Главная проблема Спартака, как мне кажется, в постоянном давлении на тренеров и руководство от таких вот "высокопоставленных болельщиков". Каждый год завышенные ожидания и требования. Ни один тренер не смог нормально работать без постоянного давления от этих формально не имеющих отношения к клубу людей. Почему то никогда я не слышал, чтобы король Испании комментировал работу тренера в Реале- королевском клубе.
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шахта Заполярная
1699475989
Что то вонючки возбудились. Как их Спартак всех волнует.
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NewLife
1699477387
К чему такие дурацкие заголовки ? Это частное мнение Жукова, он хоть и вице-спикер, но в данном случае говорит не от имени зак. собрания, а высказывает свое частное мнение. "Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году." - Что, Дума будет играть ?((
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Дядя Серёжа
1699508126
На деревню дедушке... очередной Ванька Жуков
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bulls27
1699581272
Абасраля вон из команды . Посмотрите на результаты!!! Это издевательство над клубом .
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