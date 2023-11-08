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    В Госдуме высказались о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Думаю, в зимнюю паузу может что-то измениться в тренерском штабе «Спартака». На чемпионство в этом сезоне уже трудно рассчитывать, учитывая позицию, на которой находятся сейчас красно-белые. Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году.

    В целом думаю, что терпение руководителей «Спартака» и болельщиков на пределе», – сказал болельщик «Спартака» Жуков.

    • У Абаскаля 2-й сезон в «Спартаке».
    • Контракт до 2025 года.
    • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 22:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +54

      bulls27 7 часов назад

      Абасраля вон из команды . Посмотрите на результаты!!! Это издевательство над клубом .

      0
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 9 ноября, 08:35

      На деревню дедушке... очередной Ванька Жуков

      1
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 9 ноября, 00:03

      К чему такие дурацкие заголовки ? Это частное мнение Жукова, он хоть и вице-спикер, но в данном случае говорит не от имени зак. собрания, а высказывает свое частное мнение.
      "Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году." - Что, Дума будет играть ?((

      3
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > NewLife 23 часа назад

      Ну это просто объяснить. Гос. дума громко звучит, тем более про Спартак. Не важно, что это один человек высказывает свое мнение, но это же Дума. Так для вонючек это прекрасный повод накидывать дерьмо. А Бомбардир это прекрасно знает и спецом изменяет заголовки как бы этим поддерживает срач и вонючек. Как то, так.

      0
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 23:39

      Что то вонючки возбудились. Как их Спартак всех волнует.

      3
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      Рейтинг: +17

      Kuper78 > шахта Заполярная 8 ноября, 23:50

      Спартак прежде всего волнует своих болельщиков. И очевидно, что с уходом Федуна ничего не поменялось. Ни Абаскаль ни Хосеп Гвардиола ситуацию не изменят. Проблема намного выше.

      1
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Kuper78 9 ноября, 01:58

      Так проблем у всех хватает, у кого больше, у кого меньше, но почему то все зациклились только на Спартаке.

      3
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа > шахта Заполярная 9 ноября, 08:34

      Так любят Спартак. Так.

      3
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Дядя Серёжа 9 ноября, 10:03

      Вы не правы. Здесь имеет место быть заказ .
      Из всего потока новостей выбирают и выкладывают только определённые, негатив о Спартаке. Когда это делается ежедневно , то у многих складывается ощущение , что у КБ всё плохо.
      Скажу так , всё не хуже других (см. на таблицу).
      Это политика сайта , его ангожированность, продажность короче.

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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > Алексей З 9 ноября, 10:37

      Зарема не в каждом клубе есть) ей скажите отдельное спасибо за пополиризацию вашего клуба! Мостовому и Ловчеву бывшим спартачам

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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 11:13

      Вы думаете ветераны других московских клубов меньше говорят о проблемах в своих командах ? Может быть с 12 места и ниже в клубах всё зашибись ?
      Вам как зомби ,изо дня в день долдонят о Спартаке и молодому не здоровому уму кажется , что весь негатив в футбольной стране собрал Спартак.
      Это заказ, так искусственно создаётся общественное мнение.
      На ТВ это ( Украина , Израиль ), здесь ( Спартак).
      Ложь и пропоганда - это наши сми.

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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > WILDLING_HRUNDEL 23 часа назад

      Ну и Медведев, Смородская, да и другие гиганты мыслей и слова не в каждом клубе есть? Разница лишь в том, что Зарема кратно умнее всех вместе взятых. Я думаю если ты адекват, то спорить не будешь. А на счет Мостового, Ловчева - так в семье не без урода. В каждом клубе есть или были свои Мостовые и Ловчевы.

      0
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      Рейтинг: +17

      Kuper78 8 ноября, 23:38

      Главная проблема Спартака, как мне кажется, в постоянном давлении на тренеров и руководство от таких вот "высокопоставленных болельщиков". Каждый год завышенные ожидания и требования. Ни один тренер не смог нормально работать без постоянного давления от этих формально не имеющих отношения к клубу людей. Почему то никогда я не слышал, чтобы король Испании комментировал работу тренера в Реале- королевском клубе.

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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Kuper78 9 ноября, 10:09


      Глава госкорпорации владеет "профессиональным" клубом это нормально , это вы слышали ?
      А что все руководящие посты в РФС занимают выходцы из этой же корпорации , это нормально ?
      Где в мире такое практикуется ?
      Почему вспомнили короля Испании , когда всё это у нас происходит.

      1
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 8 ноября, 23:12

      В Госдуме? 1 человек вскользь что-то пукнул - уже всю думу приплели!

      3
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 23:06

      Депутатская команда ФК Спартак М .

      3
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      Рейтинг: +1419

      САНЁК17 8 ноября, 22:48

      Сколько можно заменить тренеров?все равно Спартаку не лучше и не хуже, до этого тренер был виноват и всегда тренер будет виноваты

      1
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      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > САНЁК17 8 ноября, 23:09

      Должен же быть кто-то виноват))) Не может быть так, что результатов нет и никто не виноват.

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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 22:36

      Кроме судей уже и думцев подтянули сектанты...счас начнется цирк с судейством этого позорища Спартака

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 22:43

      ты не поверишь помойный, но народ волнуется за народную команду, ведь это не помойка питерская а Спартак

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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > Suvorov71 9 ноября, 07:12

      Ты народ с сектантами не путай! Народ любит команды которые играют в футбол,а не те клубы которые не играют в хороший футбол,а договариваются с судьями чтобы им подсуживали, которые все время ищут заговор,ноют,попрошайничают.тоже самое и их типа болельщики,грубые и неотесанные

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 10:38

      Не переживай помойный за Спартак, все там хорошо, они сами разберутся, что и как, вы о своей вонючке думайте, или как поднять футбол в Питере, одна команда и то из смазных из океана, даже в первой лиги нет команды еоторая нормалньно играет, так чмошники

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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > Suvorov71 9 ноября, 10:43

      Вы в прошлом продали спам-2 и деньги пустили на трофей какой нить,в результате ни спама-2 ни трофеев..один позор за позором,а у нас один клуб и он постоянный и неоднократный Чемпион! Это лучше чем толпа ниочемных клубов которые проигрывают Акрону,Факелу итд.а денег у вас много,а толку ноль,потому что мозг пустой

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