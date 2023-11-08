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    • Андронов оценил вклад Хиддинка в российский футбол: «Других упекли бы за такое в Кащенко»

    Андронов оценил вклад Хиддинка в российский футбол: «Других упекли бы за такое в Кащенко»

    Бывший пресс-атташе сборной России, комментатор Алексей Андронов опубликовал пост по случаю 77-летия Гуса Хиддинка.

    • Нидерландец в 2006-2010 годах тренировал сборную России.
    • Он привел ее к бронзе Евро-2008.
    • Сейчас Хиддинк не работает в футболе.

    «Гусу Хиддинку – 77! Я не буду тут повторять многочисленные здравицы, и воспоминания о Евро-2008. Это найдете у коллег.

    С моей точки зрения, главное, что сделал в России Хиддинк – изменил формат сборной, и отношение к ней.

    Любого его предшественника (Романцева, Газзаева, Ярцева, Сeмина) упекли бы в Кащенко за одну только мысль о том, что сборная может жить в отеле в центре Москвы. Ему – это одобрили.

    Гус дал игрокам свободу. Дал им почувствовать себя личностями, а не винтиками в системе. Да, потом он сам «не завинтил» и случилась Словения.

    Но он сломал многие архаичные скрепы. В этом его роль и заслуга перед российским футболом.

    Доброго здоровья ему!» – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    08.11.2023 21:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2797

      serglider 8 ноября, 22:45

      Да, нет никаких "заслуг" Гуса! Гус просто фартовый халявщик и средненький тренеришко))) Если вспомнить как мы вышли на Евро, то нужно вспомнить, что нам фантастически повезло выиграть у Англии дома, благодаря сомнительному пеналю. При этом мы знатно обосрались в Израиле и в последнем отборочном туре от нас мало, что зависило. Но... Федун "простимулировал" хорватов мерседесами за победу над англичанами и те знатно рванули свои пуканы выиграв у них))) Мы же вымучили победу над любителями из Фарер, забив единственный гол на последних минутах. На Евро мы, по сути, боролись за выход в следующий круг с испанцами и голландцами. Испанцы по нам проехались как каток, голландцы почему-то решили, что сделают то же самое сильно не упираясь, но мы забили

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      Рейтинг: +2797

      serglider > serglider 8 ноября, 22:46

      первыми и ушли в глухую оборону, естественно обосрались пропустив в конце основного времени, голландцы расслабились, думая, что дожмут нас и... пропустили опять))) Тупо пошли в навал и... пропустили еще))) Вот это был триумф! В полуфинале, почему-то играли с нова с испанцами, без шансов с нашей стороны... По итогу вошли в четверку, так как третье место не разыгрывалось, но все трындят о мифической "бронзе"))) Все... на этом Гус как тренер сдулся.

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > serglider 9 ноября, 01:20

      Прочитал оба Ваших коммента. И это пестец.

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      Рейтинг: +3282

      фанат джигурды > vladik12 9 ноября, 07:34

      Походу, он какую-то другую сборную России смотрел, забивающую Фарерам в конце матча.

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