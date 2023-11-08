Андронов оценил вклад Хиддинка в российский футбол: «Других упекли бы за такое в Кащенко»

Бывший пресс-атташе сборной России, комментатор Алексей Андронов опубликовал пост по случаю 77-летия Гуса Хиддинка.
- Нидерландец в 2006-2010 годах тренировал сборную России.
- Он привел ее к бронзе Евро-2008.
- Сейчас Хиддинк не работает в футболе.
«Гусу Хиддинку – 77! Я не буду тут повторять многочисленные здравицы, и воспоминания о Евро-2008. Это найдете у коллег.
С моей точки зрения, главное, что сделал в России Хиддинк – изменил формат сборной, и отношение к ней.
Любого его предшественника (Романцева, Газзаева, Ярцева, Сeмина) упекли бы в Кащенко за одну только мысль о том, что сборная может жить в отеле в центре Москвы. Ему – это одобрили.
Гус дал игрокам свободу. Дал им почувствовать себя личностями, а не винтиками в системе. Да, потом он сам «не завинтил» и случилась Словения.
Но он сломал многие архаичные скрепы. В этом его роль и заслуга перед российским футболом.
Доброго здоровья ему!» – написал Андронов.