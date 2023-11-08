Россия ведет переговоры о матче с Беларусью

все окна были заняты отбором на чемпионат Европы------
Ну вот, люди реальными делами занимаются.Не то что некоторые, которые уже год и девять месяцев товарняки катают, изображая подготовку то ли к ЧЕ, то ли к ЧМ непонятно к какому году. )))
Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что Россия и Беларусь могут сыграть товарищеский матч после марта 2024 года.
«Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии. Но есть маленькое «но» – мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей, наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных. Этот вопрос рассматривается, и насколько он реален, покажет время.
В 2023 году у нас все окна были заняты отбором на чемпионат Европы, сейчас мы его заканчиваем двумя матчами. В 2024 году после мартовского окна, на который у нас уже определен соперник, будем рассматривать варианты, возможно, и со сборной России. Но тут важно понимать, что должно сойтись и наше желание, и желание и возможности РФС играть именно в эти даты», – сказал Василевич.
- Сборная России в феврале 2022 года была отстранена от проведения международных матчей и с тех пор играет только товарищеские встречи.
- Сборная Беларуси имеет право выступать на международных турнирах, но официальные матчи проводит только на нейтральном поле.
- В отборе на Евро-2024 Беларусь набрала 6 очков после 8 матчей. В марте следующего года она проведет стыковые матчи за сохранение места в лиге C Лиги наций против Литвы.
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