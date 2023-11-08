Россия ведет переговоры о матче с Беларусью

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что Россия и Беларусь могут сыграть товарищеский матч после марта 2024 года.

«Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии. Но есть маленькое «но» – мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей, наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных. Этот вопрос рассматривается, и насколько он реален, покажет время.

В 2023 году у нас все окна были заняты отбором на чемпионат Европы, сейчас мы его заканчиваем двумя матчами. В 2024 году после мартовского окна, на который у нас уже определен соперник, будем рассматривать варианты, возможно, и со сборной России. Но тут важно понимать, что должно сойтись и наше желание, и желание и возможности РФС играть именно в эти даты», – сказал Василевич.