Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1

Журналист Nice-Matin Кристофер Ру считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин забьет в этом сезоне больше 10 голов в Лиге 1.

«Головин уже является одним из лучших игроков лиги. Учитывая, что премия лучшего игрока октября вручается в ноябре, его предстоящие выступления также могут повлиять на выбор. Он явно может победить.

Александр может сохранять лидирующие позиции еще очень долго. Я думаю, что в этом сезоне он забьет больше десяти голов в лиге», – сказал Ру.

Головин в октябре забил 2 гола в 3 матчах Лиги 1.

Проголосовать за него на выборах лучшего игрока октября можно по ссылке.

Конкуренты российского хавбека – Килиан Мбаппе и Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ».

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