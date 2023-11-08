Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1

Журналист Nice-Matin Кристофер Ру считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин забьет в этом сезоне больше 10 голов в Лиге 1.
«Головин уже является одним из лучших игроков лиги. Учитывая, что премия лучшего игрока октября вручается в ноябре, его предстоящие выступления также могут повлиять на выбор. Он явно может победить.
Александр может сохранять лидирующие позиции еще очень долго. Я думаю, что в этом сезоне он забьет больше десяти голов в лиге», – сказал Ру.
- Головин в октябре забил 2 гола в 3 матчах Лиги 1.
- Проголосовать за него на выборах лучшего игрока октября можно по ссылке.
- Конкуренты российского хавбека – Килиан Мбаппе и Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ».
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Источник: Sport24