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    • Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1

    Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1

    Журналист Nice-Matin Кристофер Ру считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин забьет в этом сезоне больше 10 голов в Лиге 1.

    «Головин уже является одним из лучших игроков лиги. Учитывая, что премия лучшего игрока октября вручается в ноябре, его предстоящие выступления также могут повлиять на выбор. Он явно может победить.

    Александр может сохранять лидирующие позиции еще очень долго. Я думаю, что в этом сезоне он забьет больше десяти голов в лиге», – сказал Ру.

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    Источник: Sport24

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    08.11.2023 15:23
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