Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристенсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Ларссон, Ачоури.

Главный тренер: Якоб Нееструп

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Варан, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Эриксен, Гарначо, Пельистри, Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед»