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    • «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристенсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Ларссон, Ачоури.

    Главный тренер: Якоб Нееструп

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Варан, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Эриксен, Гарначо, Пельистри, Мактоминей, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед»

    Копенгаген-МЮ смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:15
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