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    • «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в матче с «Копенгагеном»

    «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в матче с «Копенгагеном»

    «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Копенгагену» со счетом 3:4 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Команда Эрика тен Хага вела 2:0, забив на 3-й и 28-й минутах, но в итоге потерпела поражение.

    Это первый случай в истории «МЮ», когда они уступили в ЛЧ, имея в ходе матча преимущество в два гола.

    • «Юнайтед» идет на последнем месте в группе Лиги чемпионов после 4 туров.
    • Команда входит в четверку худших в этом розыгрыше главного еврокубка по пропущенным мячам.

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    Источник: Mister Chip

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    09.11.2023 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1606

      k611 17 часов назад

      Печально смотреть на МЮ. Помню финал ЛЧ 1999. Тогда МЮ проявил волю к победе и выиграл Баварию в самой концовке матча (последние 4 минуты). Вот это действительно была команда + тренер-легенда.

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