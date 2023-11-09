«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в матче с «Копенгагеном»

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Копенгагену» со счетом 3:4 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Эрика тен Хага вела 2:0, забив на 3-й и 28-й минутах, но в итоге потерпела поражение.

Это первый случай в истории «МЮ», когда они уступили в ЛЧ, имея в ходе матча преимущество в два гола.