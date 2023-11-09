Тен Хаг высказал претензии по судейству после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил работу арбитра в матче ЛЧ с «Копенгагеном».

Игру судил литовец Донатас Румшас.

Он удалил Маркуса Рэшфорда на 42-й минуте.

«МЮ» проиграл со счетом 3:4.

«Мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Удаление изменило все. После этого матч стал другим. Тяжело так долго играть вдесятером.

Удалить Рэшфорда – суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом судья подошел к монитору. Думаю, он не был уверен.

Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке… Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу.

Два гола в наши ворота нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела», – сказал тен Хаг.