Тен Хаг высказал претензии по судейству после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

По удалению Рэшфорда вроде бы не должно быть вопросов. Играть надо было аккуратнее. Несомненно это удаление повлияло на ход матча.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил работу арбитра в матче ЛЧ с «Копенгагеном».
- Игру судил литовец Донатас Румшас.
- Он удалил Маркуса Рэшфорда на 42-й минуте.
- «МЮ» проиграл со счетом 3:4.
«Мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Удаление изменило все. После этого матч стал другим. Тяжело так долго играть вдесятером.
Удалить Рэшфорда – суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом судья подошел к монитору. Думаю, он не был уверен.
Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке… Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу.
Два гола в наши ворота нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела», – сказал тен Хаг.