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    • Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

    Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

    Британский журналист Пирс Морган продолжает издеваться над Эриком тен Хагом.

    Он припомнил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» ситуацию с Криштиану Роналду, реагируя на поражение команды от «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

    «Мне не нужен Роналду», – подписал Морган фотографию расстроенного тен Хага.

    • «МЮ» проиграл «Копенгагену» со счетом 3:4.
    • Команда идет на последнем месте в группе Лиги чемпионов после 4 туров.
    • В ноябре 2022-го «Юнайтед» расторг контракт с Роналду после его скандального интервью с Морганом. Перед этим тен Хаг часто оставлял португальца в запасе.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    09.11.2023 08:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 9 ноября, 11:27

      Да, долго терпят, что то мне напоминает

      0
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      Рейтинг: +263

      russkiisergei 9 ноября, 11:11

      Морган не смейся над ним! НАд убогими не смеются!!! БУГАГАГАГАГ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 9 ноября, 09:40

      Как будто с ним они выигрывали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1419

      САНЁК17 > Skull_Boy 9 ноября, 12:12

      таким тренером ничего не выигрывает

      0
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