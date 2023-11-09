Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

Британский журналист Пирс Морган продолжает издеваться над Эриком тен Хагом.
Он припомнил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» ситуацию с Криштиану Роналду, реагируя на поражение команды от «Копенгагена» в Лиге чемпионов.
«Мне не нужен Роналду», – подписал Морган фотографию расстроенного тен Хага.
- «МЮ» проиграл «Копенгагену» со счетом 3:4.
- Команда идет на последнем месте в группе Лиги чемпионов после 4 туров.
- В ноябре 2022-го «Юнайтед» расторг контракт с Роналду после его скандального интервью с Морганом. Перед этим тен Хаг часто оставлял португальца в запасе.
Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!
Источник: твиттер Пирса Моргана