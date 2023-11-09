Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Копенгагена»

Британский журналист Пирс Морган продолжает издеваться над Эриком тен Хагом.

Он припомнил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» ситуацию с Криштиану Роналду, реагируя на поражение команды от «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

«Мне не нужен Роналду», – подписал Морган фотографию расстроенного тен Хага.

«МЮ» проиграл «Копенгагену» со счетом 3:4.

Команда идет на последнем месте в группе Лиги чемпионов после 4 туров.

В ноябре 2022-го «Юнайтед» расторг контракт с Роналду после его скандального интервью с Морганом. Перед этим тен Хаг часто оставлял португальца в запасе.

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