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    • Генич: «Мне обидно за Пиняева – пора перестать танцевать с бубнами вокруг него»

    Генич: «Мне обидно за Пиняева – пора перестать танцевать с бубнами вокруг него»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пора перестать танцевать с бубнами вокруг Сергея Пиняева и рассказывать, какой он перспективный. Ему уже 19 лет.

    Понятно, что все еще молодой, но сейчас его технический и скоростной арсенал перестал быть проблемой для соперника. Если против Пиняева быстрый защитник, то ему сложно.

    Все мы видели, как ему пихал Дзюба по ходу матча со «Спартаком». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался.

    Парень с характером, знает себе цену. Огрызаться – это нормально, но и прислушиваться тоже надо.

    Мне обидно за Пиняева, я очень хорошо к нему отношусь, но ему нужно повышать производительность. Нужно больше конкретики, больше ТТД, голевых передач и голов.

    А сейчас ситуация такая, что Тикнизян забил больше, чем Пиняев», – заявил Генич.

    • Пиняеву исполнилось 19 лет на прошлой неделе.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2023 19:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 20:56

      Генич за метлой не следит совсем! Чё прицепился к парню то, парень молодой ,свои игры сыграет ещё и голов набьет! И тебя генич пошлет при случае! От Губера вы все там заразились что ли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 7 ноября, 20:11

      А мне стыдно и обидно,даже противно,когда такие твари комментируют матчи

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > АЛЕКС 58 7 ноября, 20:38

      Опять бухой там?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1606

      k611 > АЛЕКС 58 7 ноября, 20:38

      Чем он не угодил?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > АЛЕКС 58 8 ноября, 00:16

      Тут согласен на 100%

      0
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