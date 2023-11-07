Генич: «Мне обидно за Пиняева – пора перестать танцевать с бубнами вокруг него»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пора перестать танцевать с бубнами вокруг Сергея Пиняева и рассказывать, какой он перспективный. Ему уже 19 лет.

Понятно, что все еще молодой, но сейчас его технический и скоростной арсенал перестал быть проблемой для соперника. Если против Пиняева быстрый защитник, то ему сложно.

Все мы видели, как ему пихал Дзюба по ходу матча со «Спартаком». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался.

Парень с характером, знает себе цену. Огрызаться – это нормально, но и прислушиваться тоже надо.

Мне обидно за Пиняева, я очень хорошо к нему отношусь, но ему нужно повышать производительность. Нужно больше конкретики, больше ТТД, голевых передач и голов.

А сейчас ситуация такая, что Тикнизян забил больше, чем Пиняев», – заявил Генич.