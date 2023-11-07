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    • ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по поводу выплат за Малкома

    ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по поводу выплат за Малкома

    ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» с требованием выплаты бонуса за бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщил журналист Марсело Бее Селларес.

    Ранее «Барселона» потребовала у «Зенита» 450 тысяч евро в качестве бонусов за попадание в групповой этап Лиги чемпионов-2022/2023. Это было прописано в контракте при переходе бразильца в стан петербуржцев из каталонского клуба. Однако «Зенит» не принимал участие в этом турнире из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

    • В прошлом сезоне петербуржцы стали победителями чемпионата России, набрав 65 очков в 30 матчах.
    • Малком лето перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «Зенита».

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    Источник: Страница Марсело Бее Селлареса в соцсети X

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    07.11.2023 19:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 48 минут назад

      Тьфу, позорище каталонское. Былой великой Барселоны больше нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +316

      Боров мясной 8 ноября, 17:50

      Наглые путалонцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 20:36

      Как можно платить за то чего нет. Сами у нас еврокубки отобрали вот вам ответный бумеранг.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      jabba-the-hat 7 ноября, 19:59

      Зенит всегда прав!)

      2
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 7 ноября, 19:40

      Не хрена каталонцы решили на шару деньги срубить ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 19:37

      Куем им по губам, шлёп шлёп.
      :)))

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