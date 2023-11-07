ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по поводу выплат за Малкома

ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» с требованием выплаты бонуса за бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщил журналист Марсело Бее Селларес.

Ранее «Барселона» потребовала у «Зенита» 450 тысяч евро в качестве бонусов за попадание в групповой этап Лиги чемпионов-2022/2023. Это было прописано в контракте при переходе бразильца в стан петербуржцев из каталонского клуба. Однако «Зенит» не принимал участие в этом турнире из-за отстранения российских клубов от еврокубков.