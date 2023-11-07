Экс-президент «Спартака» оценил шансы клуба на титул в этом сезоне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, за что команда может побороться в сезоне-2023/2024.

«То, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за чемпионство – это бред. Надо быть реалистами. Осталось чуть больше половины чемпионата, а отставание – десять очков от первого места, от второго – восемь. Про золото и серебро им можно забыть.

Зимой можно будет сделать выводы и после большого перерыва побороться за третье место, если прекратится идиотская травля Абаскаля и все внутри команды успокоится. И если Гильермо чуть повзрослеет и уберет присущие его недостаточно зрелому возрасту амбиции, научится правильно реагировать на какие-то вещи. Еще остается Кубок, в котором у «Спартака» тоже есть хорошие шансы», – сказал Червиченко.