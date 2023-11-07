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    • Экс-президент «Спартака» оценил шансы клуба на титул в этом сезоне

    Экс-президент «Спартака» оценил шансы клуба на титул в этом сезоне

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, за что команда может побороться в сезоне-2023/2024.

    «То, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за чемпионство – это бред. Надо быть реалистами. Осталось чуть больше половины чемпионата, а отставание – десять очков от первого места, от второго – восемь. Про золото и серебро им можно забыть.

    Зимой можно будет сделать выводы и после большого перерыва побороться за третье место, если прекратится идиотская травля Абаскаля и все внутри команды успокоится. И если Гильермо чуть повзрослеет и уберет присущие его недостаточно зрелому возрасту амбиции, научится правильно реагировать на какие-то вещи. Еще остается Кубок, в котором у «Спартака» тоже есть хорошие шансы», – сказал Червиченко.

    • Красно-белые с 21 очком после 14 сыгранных туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице.
    • Следующим соперником «Спартака» в Кубке будет «Оренбург» на стадии 1/4 финала пути РПЛ.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.11.2023 18:19
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 11:05

      А Бромонтанный тут как тут)
      Живучий же червь)
      Впрочем, дерьмо не тонет(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 11:04

      Интересно, а почему ни одна одна шелкоперская мразь не поинтересуется шансами Локомотива, Динамо, ЦСКА на титул?
      Знают трусливые козлы, что за такие вопросы им хари начистят и пендалей надают)
      Динамовские козлы-болелы в свое время огребли от сотрудника Динамо Дерунца хорошие под...опники))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > rac531 8 ноября, 19:16

      просто "знают трусливые козлы", что шансов у названных тобой команд ровно ноль целых и ноль десятых)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик 8 ноября, 11:02

      Ну а что Червь не так сказал? По моему сейчас всё по делу, единственное в чём можно с ним по спорить, это по Абаскалю.....если Спартак хочет стабильности, им его убирать надо

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 21:04

      Какое третье место!? Соболь и Джикия одной ногой почти в Самаре уже! Испанец их сливает и сольет...и играть некому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      saf05 7 ноября, 20:53

      Что за паника, нужно бороться, а не ныть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > saf05 7 ноября, 21:06

      Не ныть это не по спартаковски) ныть, попрошайничать,истерить ,оскорблять ругаться ,искать виноватых,заговор,вот это про них

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 20:24

      Мясо вряд ли дойдёт до такой консистенции , чтобы по нему ползали даже ласковые черви.

      5
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 20:34

      Как я посмотрю, вы в поисках червей никак не покинете спартаковские ветки ... Каким бы не был сегодня этот пассажир, он явно не испытывает к нам благосклонности, да и чувства эти взаимны ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 7 ноября, 20:55

      А здесь нет ни спартаковских , ни зенитовских веток. Это сплошное хлебное дерево под названием Бомба. А ползать на брюхе по другим ,как ты это называешь , "веткам" .. Так ты и есть самый главный поползень, за исключением кучки долбоклювов.

      5
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      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 20:59

      Червь есть червь.И зря ты встал на его защиту, свои же не поймут.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Эном айс 7 ноября, 21:00

      !)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Эном айс 7 ноября, 22:38

      Обороты убавь ! Дерево он тут хлебное нашел - только и можете, что кормиться за счет популярности Спартака, зависть поперек горла гляжу встает, что вся инфа на бомбе про Спартак !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 22:39

      Червя терпеть не могу и на защиту не встаю, но если с кем согласен в мнении, так и говорю, не взирая на лица !!! Сегодня с ним согласен !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 7 ноября, 22:54

      Да это и не зависть ,наоборот восхищение.Что ни новость ,то смехопанорама.
      И не рычи.Найди помоложе кого.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Эном айс 7 ноября, 23:03

      Я смотрю тебе как Клинеру, много для смеха не надо... Тон общения сегодня ты задал, так что не обессудь ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 7 ноября, 23:07

      А ты не путай глупый смех с иронией.Да ладно ,что я тут с бисером бегаю..
      Зад об зад и разбежались.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Эном айс 8 ноября, 00:05

      Задом о своих трись !)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 8 ноября, 08:29

      Тёрся ты о своих ,тёрся.. Так что бедного Деррика в кому отправил.)
      Твою активность в Госдуру бы направить.
      Ладно , классно посрались.)
      Мир?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Эном айс 8 ноября, 11:18

      А я и не воевал, так - разминка )) ... Что же касаемо Дуррика - он первый начал, а я с ним не то что не терся, а *** на одном поле не сяду !!! ((( А я на самом деле человек отходчивый и миролюбивый... ( "а еще я крестиком вышивать умею" )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 8 ноября, 11:48

      Лобзик и выжигалка по дереву "Солнышко"-моё кредо , если помнишь.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 7 ноября, 20:05

      Я не пойму Червиченко что, бросил бухать ??? ))) - второе интервью дает адекватное !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1735

      Taps 7 ноября, 19:46

      Ха-ха-ха ...
      Бгггггггг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 19:36

      Какое 3 место? Это же шестёрки многолетние. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 19:01

      Трудно будет бороться даже за третье место, возможно будут перемены в Спартаке, я о том, что в коллективе изменится обстановка, да плюс надо хотя бы одного центр напад, и подискать нормальных защитников, что то я сомневаюсь в том что Джикия выйдет на свой уровень( хорошо бы если ошибаюсь), ну а по тренерскому штабу совсем не понятно

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Suvorov71 7 ноября, 19:42

      Ты же писал Бабич крутой защитник . В матче с Факелом отвратительная игра . Да ещё удаление да ещё и пенальти. Сыграй так же Джикия орали бы из под всех стульев и плинтусов . А щас молча проглотили. До конца чемпа много матчей . Бабич уже начал привыкать к Рпл и особенно к Спартаку. Играет как хочет уже. Ну а что . Хуже Джикии перед вами не стать . А лучше ему и не хочется силы тратить)) Дуарте Бабич и Джикия вон же она дыра . Да Соболев на острие . Ля команда мечты .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > JIEGEHDA 7 ноября, 20:07

      Я бы не стал о Бабиче давать такую характеристику по одному не удачно проведенному матчу, тем более на таком поле !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > VVM1964 7 ноября, 21:04

      ты слишком много внимания уделяешь этому контуженному, он же через раз по кнопкам попадает, да и в грамоте слабоват, ЕГЭ не сдал, бездарь, а хочет своё мнение о Спартаке выдать, вроде Гены Орлова, только того публикуют, а "этот" у него списывает)

      1
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > VVM1964 8 ноября, 10:38

      Так он сыграв первые полчаса после перехода вы уже говорили что видно защитник видно что уровень видно всё было . Не то что по одному матчу у нас в РПЛ судить по одному сезону нельзя

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > ScarlettOgusania 8 ноября, 10:39

      ЕГЭ не сдал . ЕГЭ и есть для тебя уровень? Ну тогда понятно твоё будущее и вообще суть твоей жизни

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > JIEGEHDA 8 ноября, 11:14

      Я бы не стал обобщать это раз ( я по одному матчу не делал подобных заявлений ), а во вторых увидеть возможности игрока и провести не удачный матч немного разные вещи ...

      0
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > VVM1964 8 ноября, 15:28

      Не разные . Слабый игрок будет чаще проводить неудачные матчи. Условный пример тот же Дуарте и Бабич . Дуарте чаще проваливает игры и моменты чем Бабич.неудачный матч провести может любой хоть Месси или Роналду. Но я не говорил что Бабич дно. Я сказал что Бабич начал привыкать к Рпл и Особенно Спартаку и играть в пол ноги.

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