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  • Экс-президент «Спартака» оценил шансы клуба на титул в этом сезоне

Экс-президент «Спартака» оценил шансы клуба на титул в этом сезоне

7 ноября 2023, 18:19
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, за что команда может побороться в сезоне-2023/2024.

«То, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за чемпионство – это бред. Надо быть реалистами. Осталось чуть больше половины чемпионата, а отставание – десять очков от первого места, от второго – восемь. Про золото и серебро им можно забыть.

Зимой можно будет сделать выводы и после большого перерыва побороться за третье место, если прекратится идиотская травля Абаскаля и все внутри команды успокоится. И если Гильермо чуть повзрослеет и уберет присущие его недостаточно зрелому возрасту амбиции, научится правильно реагировать на какие-то вещи. Еще остается Кубок, в котором у «Спартака» тоже есть хорошие шансы», – сказал Червиченко.

  • Красно-белые с 21 очком после 14 сыгранных туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице.
  • Следующим соперником «Спартака» в Кубке будет «Оренбург» на стадии 1/4 финала пути РПЛ.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (28)
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NewLife
1699371683
Ясновидящий реалист, ты сколько денег поставил на свои прогнозы ? Или просто балаболишь впустую, думая, что кому-то это может быть интересно.
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Taps
1699375560
Ха-ха-ха ... Бгггггггг
Ответить
VVM1964
1699376754
Я не пойму Червиченко что, бросил бухать ??? ))) - второе интервью дает адекватное !!!
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Цугундeр
1699377869
Мясо вряд ли дойдёт до такой консистенции , чтобы по нему ползали даже ласковые черви.
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saf05
1699379638
Что за паника, нужно бороться, а не ныть
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Красногвардейчик
1699430529
Ну а что Червь не так сказал? По моему сейчас всё по делу, единственное в чём можно с ним по спорить, это по Абаскалю.....если Спартак хочет стабильности, им его убирать надо
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