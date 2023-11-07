Руни признался, что страдал от алкоголизма в начале игровой карьеры

Уэйн Руни сделал чистосердечное признание по поводу употребления алкоголя.

«Моим освобождением был алкоголь, когда мне было чуть больше 20. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал неловкость. Ты чувствуешь, что подвел людей, и в конечном итоге я не знал, как еще с этим справиться.

Если вы не принимаете помощь и советы от других людей, то можете оказаться очень низко, и я был там в течение нескольких лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить о проблемах», – сказал 38-летний Руни.