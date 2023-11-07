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    • Руни признался, что страдал от алкоголизма в начале игровой карьеры

    Руни признался, что страдал от алкоголизма в начале игровой карьеры

    Уэйн Руни сделал чистосердечное признание по поводу употребления алкоголя.

    «Моим освобождением был алкоголь, когда мне было чуть больше 20. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал неловкость. Ты чувствуешь, что подвел людей, и в конечном итоге я не знал, как еще с этим справиться.

    Если вы не принимаете помощь и советы от других людей, то можете оказаться очень низко, и я был там в течение нескольких лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить о проблемах», – сказал 38-летний Руни.

    • Экс-форвард закончил карьеру в 2021 году.
    • Он поиграл в Англии и США.
    • Сейчас Руни тренирует «Бирмингем».

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    Источник: BBC

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    07.11.2023 11:11
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