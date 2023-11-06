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  • «Вижу, что зреет решение»: агент предсказал увольнение Абаскаля из «Спартака»

«Вижу, что зреет решение»: агент предсказал увольнение Абаскаля из «Спартака»

6 ноября 2023, 20:59
16

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что карьера Гильермо Абаскаля в «Спартаке» подходит к завершению.

«У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции.

Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера – как Личка в «Динамо» – которому будут помогать на полшишки.

Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение – команда идет не туда, надо Абаскаля убирать.

То, что Абаскаль говорит, что учится – это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке.

Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава – Соболев или Квинси [Промес] вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», – сказал Гурцкая.

  • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
  • Команда занимает 5-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что в случае увольнения Абаскалю полагается компенсация в размере 3 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (16)
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VVM1964
1699294531
Какое там решение зреет, пес смердящий - ясно же сказано ДО ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА никто никого менять не будем, а там будет видно по промежуточному результату !!! Чего вы сейчас то все брешите, псы !!! (((
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timon2401
1699295115
Абаскаль конечно не топ тренер, но почему все проблемы вешают только на него??? по факту состав Спартака сейчас далеко не идеален и много игроков даже близко не соответствуют борьбе за чемпионство
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sochi-2013
1699295336
То ли чистая дурость, то ли шутка такая дурацкая
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Taps
1699296048
Неустойку пусть федуновская русофобка из своего кармана платит.
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neim
1699321853
А в Динамо там ещё ни чего не зреет ? А то мне кажется, что тоже давно пора чему-нибудь со зреть ))).
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Александр.Т.
1699331149
Странно руководство говорит обратное есть кредит доверия к тренеру увольнять пока не собираются , если не подадутся мнением типа нашим якобы экспертам в футболе то будет и дальше работать
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Владимир-Филиппов-vkontak
1699459734
Команды, у которой капитан наркоторговец и уголовник, не должно быть в РПЛ. Позор спартаку!
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