«Вижу, что зреет решение»: агент предсказал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что карьера Гильермо Абаскаля в «Спартаке» подходит к завершению.

«У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции.

Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера – как Личка в «Динамо» – которому будут помогать на полшишки.

Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение – команда идет не туда, надо Абаскаля убирать.

То, что Абаскаль говорит, что учится – это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке.

Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава – Соболев или Квинси [Промес] вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», – сказал Гурцкая.

«Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.

Команда занимает 5-е место в таблице лиги.

Сообщалось, что в случае увольнения Абаскалю полагается компенсация в размере 3 миллионов евро.

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