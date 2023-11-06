Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Вижу, что зреет решение»: агент предсказал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    «Вижу, что зреет решение»: агент предсказал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что карьера Гильермо Абаскаля в «Спартаке» подходит к завершению.

    «У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции.

    Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера – как Личка в «Динамо» – которому будут помогать на полшишки.

    Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение – команда идет не туда, надо Абаскаля убирать.

    То, что Абаскаль говорит, что учится – это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке.

    Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава – Соболев или Квинси [Промес] вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», – сказал Гурцкая.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что в случае увольнения Абаскалю полагается компенсация в размере 3 миллионов евро.

    Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!

    Новости по теме
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 4
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Мостовой назвал главную проблему Абаскаля 22
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2023 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak 8 ноября, 19:08

      Команды, у которой капитан наркоторговец и уголовник, не должно быть в РПЛ. Позор спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 7 ноября, 07:25

      Странно руководство говорит обратное есть кредит доверия к тренеру увольнять пока не собираются , если не подадутся мнением типа нашим якобы экспертам в футболе то будет и дальше работать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Александр.Т. 7 ноября, 10:18

      Ростов не обыграет и финиш! Плевать руководству на експертов и прочих людей,уволят моментально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5983

      neim 7 ноября, 04:50

      А в Динамо там ещё ни чего не зреет ? А то мне кажется, что тоже давно пора чему-нибудь со зреть ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 21:50

      Абаскаль проект Газпрома, Спартак фарм клуб Зенита, пусть так все и идёт,по плану

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > TIMOTHY 6 ноября, 21:55

      ты закусывай, хоть изредка))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > TIMOTHY 6 ноября, 21:57

      Динамо ничейку с Сочами раскатала..тож фарм фарма Зенита?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 22:08

      ШАВКА помойная ты в футболе как военный стратег, жопой думаешь, когда туда червь заползет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 22:15

      ДЭБИЛ ПОМОЙНЫЙ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > timon2401 7 ноября, 10:16

      Динамо и Сочи иногда выигрывают у чемпиона ! А фарм титульный Спартак нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 21:48

      Не троньте испанца,перекрасит усы в краснобелые и попрут всех громить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ 6 ноября, 21:42

      А что хрюшка рыжая, это уже недоразумение)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      Taps 6 ноября, 21:40

      Неустойку пусть федуновская русофобка из своего кармана платит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 21:35

      Скоро погонят ссаными тряпками рыжего физрука. Он ещё молодец, пока не довёл сви ней до Пердива. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 21:46

      Ему не дают довести до пердива Зарема с судьями! Таскает печеньки сумками в судейский комитет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 22:10

      Ну Палка в жопе, все уже думают, что ты удовлетворен, а тебе все мало, иди уже к помойке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 6 ноября, 21:28

      То ли чистая дурость, то ли шутка такая дурацкая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 6 ноября, 21:25

      Абаскаль конечно не топ тренер, но почему все проблемы вешают только на него??? по факту состав Спартака сейчас далеко не идеален и много игроков даже близко не соответствуют борьбе за чемпионство

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > timon2401 6 ноября, 21:44

      А Самара укомплектована? А идёт выше,плюс лично унизила КБ разгромив его в пыль

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > TIMOTHY 6 ноября, 21:53

      нет не лучше..но ещё не конец сезона, но видимо в Самаре игроки выходят выигрывать и доказывать чтобы потом условно попасть в тот же Спартак, Зенит или другой клуб с завышенными зарплатами, а в Спартаке нет..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 22:11

      Пёс лает. а прохожий идет

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+