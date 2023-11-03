Стала известна неустойка Абаскаля в случае увольнения из «Спартака»

Журналист Сергей Егоров на своем бусти-аккаунте назвал сумму неустойки, прописанную в контракте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По информации инсайдера, «Спартак» должен будет выплатить 3 миллиона евро, если решит уволить испанца до окончания контракта.

Соглашение действует до 2025 года.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).

Новый тур в РПЛ: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽