Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Стала известна неустойка Абаскаля в случае увольнения из «Спартака»

    Стала известна неустойка Абаскаля в случае увольнения из «Спартака»

    Журналист Сергей Егоров на своем бусти-аккаунте назвал сумму неустойки, прописанную в контракте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    По информации инсайдера, «Спартак» должен будет выплатить 3 миллиона евро, если решит уволить испанца до окончания контракта.

    • Соглашение действует до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).

    Новый тур в РПЛ: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 2
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 4
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2023 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3327

      BAIv 4 ноября, 12:57

      А тут ему голодранцы советуют уйти и не позориться, он хочет три ляма получить! И кто из советчиков откажется от таких бабок?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 4 ноября, 10:18

      поэтому и не увольняют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 09:38

      Мазутному проекту эти 3 ляма. что высморкаться. Вон фердун вбухал в этот проект больше 2 лярдов бобла от народной нефти и всё впустую. Убыточный этот мазутный проект. Только очищение пердивом их спасёт. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 4 ноября, 07:58

      Весьма солидные отступные. Тем более для такого, мягко выражаясь специалиста-дебютанта. В очередной раз прав Мостовой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина 4 ноября, 06:51

      Блекло-голубые на месте!
      Значит все нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 4 ноября, 06:21

      Как же переживают помойные- они везде где речь идет о Великом клубе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 4 ноября, 00:30

      3 мало, 20 дайте ему!
      :)))
      Человека в сви.нью превратили и ему теперь с этим жить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      =Cпapтак= > Питерский князь 4 ноября, 04:02

      ****** это ты с рождения клоун питерский.жаль даже твою мамашу что такое родило как ты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 3 ноября, 23:47

      Абаскаль, вынеси Локо, что бы эти твиздаболы хоть на тур замолкли !!! Достали уже !!! - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > VVM1964 3 ноября, 23:50

      абсолютно не чего добавить!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > VVM1964 4 ноября, 01:15

      Года два назад я писал : "отъ.битесь уже от Зенита" , а тебя с твоими дружками тогдашняя ситуация очень устраивала . В ладошки хлопали и радовались .
      Собственно вот ,на здоровье !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Айболид 4 ноября, 06:22

      Голова болит иди в больницу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Айболид 4 ноября, 12:02

      Ты помнишь, что меня "устраивало" и чему я "радовался" 2 года назад ??? !!! - ты ведешь "летопись" обо мни или как обычно - "... как Троцкий" ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 22:32

      Да и думать не надо, хотя говорят семь раз отмерь......, а что уже есть замена......., или как пока кто то, а потом найдем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 22:12

      Если учесть , что на трансферы потратили 25 и игроки с ним просто деградируют , то за 3 можно откупиться от этого счастья.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > Алексей З 3 ноября, 22:27

      наверное потянут при желании, но вопрос кто взамен?? такой же "ноунейм" дабы в РФ наврядли кто то из именитых поедет, а "наши" доморощеные наврядли чем то отличаются

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З > timon2401 3 ноября, 23:03

      Не согласен.
      Тот же Черчесов и Шалимов гораздо сильнее Абаскаля, у которого вообще ничего нет кроме упрямства

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > Алексей З 3 ноября, 23:16

      Помню тысячу лет назад , Шалимова пригласили тренировать Уралан ...в итоге он по итальянской системе загнал всю команду в высокогорье бегать на предсезонке, и половина не вывезла в начале сезона физически..Помню заход Стасика Черчесова в Спартак - посрался с Титовым и Аленичевым, затем Амкар - сразу посрался с лидерами Пеевым и еще каким-то болгарским перцем, потом Динамо - скандал с Денисовым, в Легии и Ференцвароше ругаться сложно было -языков не знал)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > Алексей З 3 ноября, 23:17

      Чем они сильнее его?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > AtticusFinch 3 ноября, 23:46

      Ты просто идиот

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 > Алексей З 3 ноября, 23:57

      ну каждому своё..Шалимов вообще не востребован, дабы тот ещё стратег, а Черчесов со своей игрой в обороне "может повезет и на пенальти выйдем" ну совсем плачевно..

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+