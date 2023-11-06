Семин оценил игру Головина за «Монако»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

В матче с «Брестом» российский футболист забил и отдал голевую передачу.

Он вошел в символическую сборную 11-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe в 4-й раз за сезон.

«Головин прекрасно играет в этом сезоне. Я думаю, что он претендует на большие регалии, которые есть у французской лиги. Он практически в каждом матче один из лучших. Его команда в лидерах находится. Это большой успех.

Стоит ли ему уходить из «Монако»? Он умный парень. Он сам знает, что ему надо. У него контракт с «Монако», не все от него зависит. Будет общее решение, если что-то произойдет», – сказал Семин.