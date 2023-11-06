Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe

Российский хавбек «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции от издания L'Equipe по итогам матча против «Бреста» (2:0) 5 ноября.

Полностью сборная 11-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Ивон Мвого («Лорьян»), Норди Мукиэле («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Денис Закария («Монако»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Жереми Бога («Ницца»), Александр Головин («Монако»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Мохамед Байо («Гавр»).