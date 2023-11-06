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    • Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe

    Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe

    Российский хавбек «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции от издания L'Equipe по итогам матча против «Бреста» (2:0) 5 ноября.

    Полностью сборная 11-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Ивон Мвого («Лорьян»), Норди Мукиэле («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Денис Закария («Монако»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Жереми Бога («Ницца»), Александр Головин («Монако»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Мохамед Байо («Гавр»).

    • В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
    • В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился 5 голами и 2 передачами.
    • Всего в активе Головниа 30 голов за «Монако».
    • Его команда набрала 23 очка и находится на втором место в Лиге 1.

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    Источник: Телеграм-канал Весь футбол Франции по-русски

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    06.11.2023 09:00
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