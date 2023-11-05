«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ. Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.

«Спартак» был в меньшинстве с 38-й минуты – за лишение соперника явной возможности забить гол удален Даниил Хлусевич.

У «Спартака» одна победа в последних семи матчах.

«Спартак» поднялся на пятое место, «Локомотив» – на шестое.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зиньковский, 53; 1:1 – Дзюба, 64.

Удаления: нет – Хлусевич, 38.

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