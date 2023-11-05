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    • РПЛ. «Спартак» удержал ничью против «Локомотива» (1:1), играя в меньшинстве больше тайма

    РПЛ. «Спартак» удержал ничью против «Локомотива» (1:1), играя в меньшинстве больше тайма

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ. Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.

    «Спартак» был в меньшинстве с 38-й минуты – за лишение соперника явной возможности забить гол удален Даниил Хлусевич.

    У «Спартака» одна победа в последних семи матчах.

    «Спартак» поднялся на пятое место, «Локомотив» – на шестое.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 53; 1:1 – Дзюба, 64.

    Удаления: нет – Хлусевич, 38.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 21:25
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    Комментарии138
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 6 ноября, 14:19

      Если руководство уволит Абаскаля, будет нехорошо. Испанец пытается внести что-то новое(или хорошо забытое старое) в российский футбол. То, что сделал Джек Рейнолдс в Аяксе.
      Мне так кажется.

      2
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      Рейтинг: +366

      Strig 6 ноября, 14:05

      причина падения Пруцева в штрафной = миранчук! и только карасёв с ку-ку и армоокончанием это игнорировали! ставят только нулевые телепенали... БЕ,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5983

      neim 6 ноября, 11:54

      А у меня сложилось такое впечатление, что это Локомотив удержал ничью ...

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > neim 6 ноября, 12:52

      Думаю, что это ошибочное впечатление - удаление нивелировало территориальное преимущество Спартака, а именно он практически полностью доминировал на поле, а вот потом пошла достаточно равная игра, но моментов пожалуй у Локо было побольше... , а вот настрой Спартака мне понравился больше !

      5
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 6 ноября, 08:24

      Ничего не смотрел , но категорически осуждаю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 6 ноября, 12:52

      Советское прошлое дает о себе знать ?

      1
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 6 ноября, 13:30

      "Чем моложе человек, тем хуже ему жилось при Советском союзе"(переделка)) )

      0
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 6 ноября, 08:12

      Счёт который не устроил обоих, Спартак молодцы что не развалились после удаления, а в целом матч был неплохой.

      3
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      Рейтинг: +13

      Алексей-Добрынин-vkontakt 6 ноября, 05:54

      Пора на стадионы ходить, дерби а пустые трибуны у фанатов,смотреть стыдно,всё равно не уберут фан айди с таким руководством в стране. Вы даже войну не можете остановить городские

      0
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 6 ноября, 01:55

      Читать визги крючкохвостых шизиков (типа "промквас 71") чертовски забавляет .
      В циркъ можно не ходить , достаточно зайти на "бомбу" после очередной "народной" феерии .

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Айболид 6 ноября, 12:54

      Сидел бы ты в своем цирке, а то всё больше гастроли предпочитаешь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      The only one 6 ноября, 00:08

      1-1 в пользу ЦСКА...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 23:47

      Отличный результат. Я доволен.
      2 второсортных клуба обосрались. Застряле в зоне пеньков-неудачников.
      Про болельщиков вообще молчу, им пора экзорцистов вызывать, каленным железом лечить.

      1
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      Рейтинг: +313

      Антисемит > Питерский князь 6 ноября, 00:16

      княжна, ты таблетки выпила вечером? =)

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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. > Антисемит 6 ноября, 06:32

      У него сейчас пора радости и счастья так как клуб его не играет и не видеть позорную игру своей команды))

      1
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > Антисемит 6 ноября, 08:13

      У него сейчас брачный период, подтекает иногда)

      2
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      Рейтинг: +366

      Strig > Питерский князь 6 ноября, 14:07

      сходи к психиатру князёк... тьфу!

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Strig 7 ноября, 11:13

      Стринг, сам долечись, потом советуй.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 5 ноября, 23:17

      Сегодня игра складывалась по задуманному, до удаления.)) Но и дальше, на протяжение полутора тайма, играли строго по плану, за исключением нескольких провалов. Даже неадекватные комментаторы, сегодня отметили работу Абаскаля, сами того не подозревая.)) --- Абаскаль постоянной ротацией состава добился того, что в случае удаления, без необходимости делать замену, спокойно перестроили игру. Ну а в перерыве уже поменяли план игры и выпустили нужных игроков. И второй момент, когда Спартак играя в 10, не только поддержал темп Локо, но и в отдельных моментах предлагал свой, более высокий.
      Думаю после таких замечаний, отпали вопросы по медленным игрокам. Осталось только повысить реализацию атак, и физическую форму некоторых игроков.

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