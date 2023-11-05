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  • РПЛ. «Спартак» удержал ничью против «Локомотива» (1:1), играя в меньшинстве больше тайма

РПЛ. «Спартак» удержал ничью против «Локомотива» (1:1), играя в меньшинстве больше тайма

5 ноября 2023, 21:25
102

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ. Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.

«Спартак» был в меньшинстве с 38-й минуты – за лишение соперника явной возможности забить гол удален Даниил Хлусевич.

У «Спартака» одна победа в последних семи матчах.

«Спартак» поднялся на пятое место, «Локомотив» – на шестое.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зиньковский, 53; 1:1 – Дзюба, 64.

Удаления: нет – Хлусевич, 38.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (102)
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JTherry
1699208950
в принципе ничейный матч с кучей неиспользованных моментов, жаль потерянных очков, играли очень хорошо даже в меньшинстве...
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docndoc
1699209020
Не худший исход для Спартака в меньшинстве. Как ни странно сегодня понравился вышедший на замену Мозес - на спокойствии и опыте погасил игру Локо на своём фланге.
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VVM1964
1699209061
По тому как сложился матч ( удаление в первом тайме ) ничья в гостевом матче - ХОРОШИЙ результат, да и игрой Спартака удовлетворен.
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k611
1699209277
С учётом удаления, приемлемый результат. Видно что Промес пока не набрал кондиций. По самоотдачи понравилось игра Пруцева. Ну и Зиньковский и Максименко молодцы конечно.
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seth343
1699209606
В принципе неплохо, старались.
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portero
1699209643
Спартак отлично играл после удаления, молодцы!!!
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sochi-2013
1699209809
Что пристали к Абаскалю????? Выжимает максимум возможного из этого состава.
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zigbert
1699210493
Молодцы что выстояли играя в меньшинстве. Хорошо что сумели организовать опасные атаки. Могли даже и победить. Да еще и характер показали.
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САДЫЧОК
1699211303
МатчТв негодяи, в начале матча очкастый карлик провоцировал, чтобы Абаскаля обсирали и во время матч какой то комментатор постоянно тянул на Абаскаля и на отлично играющего Дуарте!
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ivany4
1699215463
Сегодня игра складывалась по задуманному, до удаления.)) Но и дальше, на протяжение полутора тайма, играли строго по плану, за исключением нескольких провалов. Даже неадекватные комментаторы, сегодня отметили работу Абаскаля, сами того не подозревая.)) --- Абаскаль постоянной ротацией состава добился того, что в случае удаления, без необходимости делать замену, спокойно перестроили игру. Ну а в перерыве уже поменяли план игры и выпустили нужных игроков. И второй момент, когда Спартак играя в 10, не только поддержал темп Локо, но и в отдельных моментах предлагал свой, более высокий. Думаю после таких замечаний, отпали вопросы по медленным игрокам. Осталось только повысить реализацию атак, и физическую форму некоторых игроков.
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