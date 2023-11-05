Если руководство уволит Абаскаля, будет нехорошо. Испанец пытается внести что-то новое(или хорошо забытое старое) в российский футбол. То, что сделал Джек Рейнолдс в Аяксе.
Мне так кажется.
«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ. Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.
«Спартак» был в меньшинстве с 38-й минуты – за лишение соперника явной возможности забить гол удален Даниил Хлусевич.
У «Спартака» одна победа в последних семи матчах.
«Спартак» поднялся на пятое место, «Локомотив» – на шестое.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Зиньковский, 53; 1:1 – Дзюба, 64.
Удаления: нет – Хлусевич, 38.