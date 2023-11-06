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    • В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак»

    В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Заместитель председателя Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о ничьей с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

    • Результат дерби – 1:1.
    • За «Спартак» забил Антон Зиньковский после ассиста Квинси Промеса.
    • Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

    «Учитывая, что после удаления Хлусевича «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком плюс. Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – это дополнительные трудности.

    Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными.

    Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались», – заявил Жуков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2023 18:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13

      Константин-Шапкин-google 8 ноября, 16:49

      А что по этому поводу скажит товарищ жюков. Они лучше бы пенсионный возраст вернули малахольные. Да пенсии сделали достойные

      0
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      Рейтинг: +1951

      rac531 7 ноября, 10:46

      Как приятно, что Госдума вместе со всем народом радуется успехам "Спартака" и огорчается его неудачам)
      В самом деле, как это здорово, когда комитеты ГД анализируют жеятельность администрации клуба и на своих заседаниях выносит соответствующие постановления и резолюции!
      То есть ГД вместе со всем народом живет нуждами Спартака и чаяними людей!

      0
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 6 ноября, 19:51

      С 1 ноября вступили в силу поправки к закону о сми.
      В случае искажения информации, Будет большой штраф, а при постоянном нарушении постановления, возможно закрытие издания через суд.
      Бомбардир, шутки кончились, аккуратнее с новостями. Особенно про гос думу. В первоисточнике, и намека нет на "В Госдуме прокомментировали результат дерби...." Жуков - экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака». И дума здесь постольку - поскольку. Почитайте, что пишет например неадекватный Айболид, опираясь на ваши заголовки.))
      Высказывания Жукова после матча, вполне объективны.

      6
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 6 ноября, 19:31

      ГД - покровитель Спартака .

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Айболид 6 ноября, 19:49

      ГОЛОВАБОЛИТ, ты опять не принял таблэтки, аптека у тебя рядом - помойка, там подлечат

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      Рейтинг: +1951

      rac531 6 ноября, 19:08

      Жуков же обещал провести пленарное заседании Госдумы о снятии Абаскаля с должности Главного тренера и принудительной высылки из России.
      Когда пройдет заседание?

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 6 ноября, 18:43

      В Госдуре уже и обсуждать видимо нечего ((( - Даже там пиарятся за счет Спартака !!!

      2
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > VVM1964 6 ноября, 19:06

      Ну а что еще делать. законы все приняли, всё для народа. будем жить как в сказке, ну а то что много в России бедных так это не беда, везде есть беднота

      3
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      Рейтинг: +1407

      Krics > Suvorov71 6 ноября, 21:04

      Матвиенко предложила закон о счастье,вот заживём,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Krics 6 ноября, 21:25

      Закон простой - с утра СТАКАН, в обед второй и день удался )))

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