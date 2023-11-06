В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак»

Заместитель председателя Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о ничьей с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

Результат дерби – 1:1.

За «Спартак» забил Антон Зиньковский после ассиста Квинси Промеса.

Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

«Учитывая, что после удаления Хлусевича «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком плюс. Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – это дополнительные трудности.

Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными.

Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались», – заявил Жуков.