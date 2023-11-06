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  • В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак»

В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак»

6 ноября 2023, 18:36
5

Заместитель председателя Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о ничьей с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

  • Результат дерби – 1:1.
  • За «Спартак» забил Антон Зиньковский после ассиста Квинси Промеса.
  • Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

«Учитывая, что после удаления Хлусевича «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком плюс. Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – это дополнительные трудности.

Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными.

Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались», – заявил Жуков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (5)
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VVM1964
1699285416
В Госдуре уже и обсуждать видимо нечего ((( - Даже там пиарятся за счет Спартака !!!
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ivany4
1699289505
С 1 ноября вступили в силу поправки к закону о сми. В случае искажения информации, Будет большой штраф, а при постоянном нарушении постановления, возможно закрытие издания через суд. Бомбардир, шутки кончились, аккуратнее с новостями. Особенно про гос думу. В первоисточнике, и намека нет на "В Госдуме прокомментировали результат дерби...." Жуков - экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака». И дума здесь постольку - поскольку. Почитайте, что пишет например неадекватный Айболид, опираясь на ваши заголовки.)) Высказывания Жукова после матча, вполне объективны.
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Константин-Шапкин-google
1699451399
А что по этому поводу скажит товарищ жюков. Они лучше бы пенсионный возраст вернули малахольные. Да пенсии сделали достойные
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