Орлов ответил, кто заслужил победу в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Результат дерби – ничья 1:1.

За «Спартак» забил Антон Зиньковский, за «Локо» – Артем Дзюба.

Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

– Я думаю, «Спартак» в этом матче был сильнее, к тому же спартаковцы большую часть матча играли вдесятером.

Да и с самого начала встречи они атаковали больше, активнее. А игроки «Локомотива» досадуют, что они были в большинстве и не смогли этого реализовать. Но я считаю, что это победа «Спартака».

– Спартаковцы с первых минут захватили инициативу, хотя «Локо» играл дома. Отдать ее – могло быть планом железнодорожников на игру?

– Нет, я думаю, просто так пошло с началом матча. Никогда тренер не скажет – сегодня играем вторым номером, так не бывает. Каждый тренер мечтает только о победе, тем более, на своем стадионе.

– Получается, спартаковцы вынудили соперника так сыграть?

– Конечно, именно так. Есть же известное правило футбола – мы играем так, как позволяет нам соперник. Вот и все. «Спартак» был активнее.