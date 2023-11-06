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    • Орлов ответил, кто заслужил победу в дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Орлов ответил, кто заслужил победу в дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    – Я думаю, «Спартак» в этом матче был сильнее, к тому же спартаковцы большую часть матча играли вдесятером.

    Да и с самого начала встречи они атаковали больше, активнее. А игроки «Локомотива» досадуют, что они были в большинстве и не смогли этого реализовать. Но я считаю, что это победа «Спартака».

    – Спартаковцы с первых минут захватили инициативу, хотя «Локо» играл дома. Отдать ее – могло быть планом железнодорожников на игру?

    – Нет, я думаю, просто так пошло с началом матча. Никогда тренер не скажет – сегодня играем вторым номером, так не бывает. Каждый тренер мечтает только о победе, тем более, на своем стадионе.

    – Получается, спартаковцы вынудили соперника так сыграть?

    – Конечно, именно так. Есть же известное правило футбола – мы играем так, как позволяет нам соперник. Вот и все. «Спартак» был активнее.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2023 23:30
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 7 ноября, 15:23

      Если бы не это удаление, была бы совершенно другая игра от Спартака.
      Но что теперь обсуждать, что случилось то случилось, Второе удаление подряд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 02:38

      Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 7 ноября, 00:22

      Что то случилось Гена Флюгер впервые высказался о Спартаке в таком тоне, видимо не отошел от праздников. да плюс опять праздники, вот во хмелю и высказался

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 6 ноября, 23:45

      что-то сегодня после праздника все "эксперты"-неадекваты трезвые!)))

      4
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