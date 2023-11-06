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    • Промес высказался о результате дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Промес высказался о результате дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Квинси Промес подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали все, что могли. Повели в счете 1:0. Поэтому обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли.

    Мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах.

    В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    06.11.2023 17:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 6 ноября, 20:48

      мог и сам результат изменить

      1
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 17:43

      Свинси промяс в свинарне стал заурядным лузером. Играя вместе с неликвидами, быстро сам стал неликвидом. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 17:58

      Палка в жопе, ну опять, хватит тебе уже всё порвали всё очко, потерпи не бубни

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр 6 ноября, 17:18

      Да норм закладчик , пас дал ,гол в пустые не забил. А без тебя , а без тебя тут ничего бы не стояло. И не бежало.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > Цугундeр 6 ноября, 17:36

      да гнида ченожопая. в одно рыло посылки с нидерландов трескает и ни с кем не делятся. весь такой на движнякак , и на правой бровке и на левой и в центре белую линию вытоптал. а остальные как в замедленном повторе, на солях, в ритм попасть не могут.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Project Бабангида 6 ноября, 18:00

      А ведь главное какая польза для команды, что бы не высерали помойные а он их чпокает и укладывает

      2
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Project Бабангида 6 ноября, 19:39

      БабаГнида хоккейный Спартак опять поимел ска намытое. Что то я еле нашел в табличке, где там питорское ска. Обобрали все кхл, а торчат как слива в ... Тоже и педикулезных ждет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > шахта Заполярная 6 ноября, 19:57

      ты мне ещё турнирную таблицу по тараканьим бегам сюда выкати. мне до всего этого дела никакого нет .....отмороженный

      5
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > Project Бабангида 6 ноября, 22:15

      Эта "глубокая полярная глотка" от своей ненависти к Ленинграду , совсем берега попутал . Не иначе его в Питере "огорчили" когда-то , вот его и пучит постоянно при упоминании города на Неве .

      1
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      Рейтинг: +1797

      Айболид > шахта Заполярная 6 ноября, 22:24

      Ей "полярная дырка" , как там дела в других игровых видах спорта у мос.свин.клуба ? Чего не хвастаешь . Где там в единой лиге ВТБ спартак из Москвы ? Где он в волейбольной суперлиге ? Может в Олимбет Суперлиги есть ? Нет . Крючкохвостых днорей ни здесь , ни там нет . А ЗЕНИТ есть .

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