Промес высказался о результате дерби «Локомотив» – «Спартак»

Квинси Промес подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Результат дерби – ничья 1:1.

За «Спартак» забил Антон Зиньковский после ассиста Промеса.

Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали все, что могли. Повели в счете 1:0. Поэтому обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли.

Мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах.

В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес.

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