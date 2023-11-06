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Промес высказался о результате дерби «Локомотив» – «Спартак»

6 ноября 2023, 17:00
5

Квинси Промес подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали все, что могли. Повели в счете 1:0. Поэтому обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли.

Мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах.

В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Промес Квинси
Комментарии (5)
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Цугундeр
1699280301
Да норм закладчик , пас дал ,гол в пустые не забил. А без тебя , а без тебя тут ничего бы не стояло. И не бежало.
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alefreddy
1699292910
мог и сам результат изменить
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