Ещенко рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

По его мнению, без удаления Даниила Хлусевича спартаковцы выиграли бы столичное дерби.

Результат матча – ничья 1:1.

За «Спартак» забил Антон Зиньковский, за «Локо» – Артем Дзюба.

Спартаковцы играли вдесятером с 38-й минуты.

«Положительно, что вдесятером смогли сыграть вничью. «Спартак» даже создавал опасные моменты, было больше подходов – это однозначный плюс.

Но с учeтом того, что они играли вдесятером, «Спартак» заработал одно очко, а не потерял два. Если бы играли в равных составах, то выиграли бы», – сказал Ещенко.