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    • Ещенко рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»

    Ещенко рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

    По его мнению, без удаления Даниила Хлусевича спартаковцы выиграли бы столичное дерби.

    «Положительно, что вдесятером смогли сыграть вничью. «Спартак» даже создавал опасные моменты, было больше подходов – это однозначный плюс.

    Но с учeтом того, что они играли вдесятером, «Спартак» заработал одно очко, а не потерял два. Если бы играли в равных составах, то выиграли бы», – сказал Ещенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2023 00:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Amorphis 7 ноября, 08:03

      Если бы у бабушки был..)

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 7 ноября, 07:56

      Возможно.

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