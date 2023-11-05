«Крылья Советов» прокомментировали поражение от «Краснодара»

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Обидно уступаем в Краснодаре. Единственный мяч на счету Владимира Писарского.

Бились до последней секунды, но сегодня не наш день. Исправимся в домашнем матче с «Уралом». Ждeм на стадионе, дорогие болельщики!» – написали самарцы.