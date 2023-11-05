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    • «Крылья Советов» прокомментировали поражение от «Краснодара»

    «Крылья Советов» прокомментировали поражение от «Краснодара»

    Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

    «Обидно уступаем в Краснодаре. Единственный мяч на счету Владимира Писарского.

    Бились до последней секунды, но сегодня не наш день. Исправимся в домашнем матче с «Уралом». Ждeм на стадионе, дорогие болельщики!» – написали самарцы.

    • «Крылья» сегодня могут потерять 3-е место.
    • Самарцы лидировали по ходу сезона.
    • Команда уже вылетела из Фонбет Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    05.11.2023 16:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1741

      Sviro 5 ноября, 17:04

      Обидно вы сделали ничью в Самаре, бездари!! А тут всё закономерно!!! Готов поспорить, что 11-го в Самаре Уралу точно очки отдадут. Мысленно уже в Дубае отдыхаете со своими шалавами ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Sviro 5 ноября, 17:32

      А что делать, ребята молодые, только познают сладости жизни, где то и сфилонили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 16:31

      Бились громко сказано,я команду не узнал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5406

      Ziklop > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 18:19

      судья помогал немного, на Хубулове должен был быкам две карты давать, а в итоге дал ему за симуляцию Сафона. да пенку могли поставить, движение рукой защитник делал на мяч, рука была не прижата.
      но это уже привычно, Крылья всегда засуживат, чаще более наглее, сегодня ещё нормально.

      2
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У > Ziklop 5 ноября, 19:06

      Сегодня наши игрокам надо было наглее играть, а они всё осторожничали, очень много пасов назад, слишком много, а также в атаке в обыгрыш практически никто не шел...

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