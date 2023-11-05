Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

Футболист медийного «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.
Тюменец вышел на матч Первой лиги в майке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».
Сибскана в ответ написал в своем телеграм-канале:
«Если бы Медиалига была унылой *** с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.
Ох, *** всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – высказался Сибскана.
- Накануне Сибскана обматерил защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова.
Скриншот трансляции VK
Источник: «Бомбардир»