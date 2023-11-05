Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

Футболист медийного «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.

Тюменец вышел на матч Первой лиги в майке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

Сибскана в ответ написал в своем телеграм-канале:

«Если бы Медиалига была унылой *** с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.

Ох, *** всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – высказался Сибскана.

Накануне Сибскана обматерил защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова.

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