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    • Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

    Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

    Футболист медийного «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.

    Тюменец вышел на матч Первой лиги в майке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

    Сибскана в ответ написал в своем телеграм-канале:

    «Если бы Медиалига была унылой *** с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.

    Ох, *** всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – высказался Сибскана.

    • Накануне Сибскана обматерил защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова.

    Скриншот трансляции VK

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4067

      acor94 5 ноября, 15:02

      Самойлова слышал, а сибскана кто это? Африканец, судя по фамилии.

      1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 5 ноября, 15:01

      А хто такая Сибскана это он, оно или она или все в одном лице?

      1
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