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  • Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

Сибскана из «Амкала» назвал Первую лигу «унылой *** с договорняками»

5 ноября 2023, 14:11
2

Футболист медийного «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.

Тюменец вышел на матч Первой лиги в майке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

Сибскана в ответ написал в своем телеграм-канале:

«Если бы Медиалига была унылой *** с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.

Ох, *** всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – высказался Сибскана.

  • Накануне Сибскана обматерил защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова.

Скриншот трансляции VK

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Амкал Сибскана
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1699184609
Комментарий удален.
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acor94
1699185765
Самойлова слышал, а сибскана кто это? Африканец, судя по фамилии.
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