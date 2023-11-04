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    • Сибскана из «Амкала» обматерил Рассказова за критику медиафутбола

    Сибскана из «Амкала» обматерил Рассказова за критику медиафутбола

    Игрок «Амкала» Сибскана отреагировал на критику медиафутбола со стороны защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова. Ему не нравятся мат и оскорбления.

    «Да *** [надоели] уже эти рассказчики профессиональные, хотят загнобить наш и без того *** [плохой] медиафутбол. Только святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные! Знаем мы как у вас там *** на *** кладут не только во время игр. Просто это все либо не снимается, либо скрывается потом.

    А коли бы не скрывалось, то мы бы знали подробности твоего срача, Николайка, с Наилем Умяровым в молодежке, после чего тебя *** [выгнали] и больше не приглашали туда. А так непонятно: то ли вы просто на *** оттаскали друг друга или же до *** [драки] дошло?

    Антураж он критикует. *** [лицо] свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца [Патсона Даку из «Лестера»] опекал в ЛЕ и как потом *** за шиворот наполучал – годный был антураж?» – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.

    • Сибскана с «Амкалом» участвовал в 2 последних сезонах Фонбет Кубка России.
    • 25-летний Рассказов стоит 900 тысяч евро.
    • Он выигрывал Кубок России со «Спартаком».

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 4 ноября, 22:01

      А что тут такого, кому то это нравится, а кто не воспринемает медиафутбола, кожды делает , то что ему нравится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69221

      portero 4 ноября, 21:34

      Собака лает караван идёт....

      1
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