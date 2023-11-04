Сибскана из «Амкала» обматерил Рассказова за критику медиафутбола

Игрок «Амкала» Сибскана отреагировал на критику медиафутбола со стороны защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова. Ему не нравятся мат и оскорбления.

«Да *** [надоели] уже эти рассказчики профессиональные, хотят загнобить наш и без того *** [плохой] медиафутбол. Только святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные! Знаем мы как у вас там *** на *** кладут не только во время игр. Просто это все либо не снимается, либо скрывается потом.

А коли бы не скрывалось, то мы бы знали подробности твоего срача, Николайка, с Наилем Умяровым в молодежке, после чего тебя *** [выгнали] и больше не приглашали туда. А так непонятно: то ли вы просто на *** оттаскали друг друга или же до *** [драки] дошло?

Антураж он критикует. *** [лицо] свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца [Патсона Даку из «Лестера»] опекал в ЛЕ и как потом *** за шиворот наполучал – годный был антураж?» – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.