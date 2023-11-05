Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ, в котором сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра состоится 5 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Владимир Ивич
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Источник: Бомбардир