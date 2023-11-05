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Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Крыльями»

5 ноября 2023, 17:19
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер. Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три‑четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

О чeм говорил в перерыве с игроками? Это остается только в раздевалке. Что обсуждал с арбитром? Верю, что если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами», – сказал серб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Ивич Владимир
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