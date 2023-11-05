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    Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Крыльями»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер. Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три‑четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

    О чeм говорил в перерыве с игроками? Это остается только в раздевалке. Что обсуждал с арбитром? Верю, что если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами», – сказал серб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 17:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:51

      Заработок на Спортивных Событиях!!
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 17:32

      Выиграли́ то вы с натягом,один глупый удар и вот и ничья была бы

      1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 17:55

      КЛОН

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      Рейтинг: +6710

      fakeid > Suvorov71 5 ноября, 18:17

      косорылый отодранный промквас, не ныкай своё дцп-шное рыло, когда локо надерёт позорный спортаг.

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > fakeid 5 ноября, 19:36

      Помойный вирус, Арсенал пока выигрывает, как закончит я тебе сообщу, но ты не уходи, продолжай разносить вонь, клонов своих не уводи

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