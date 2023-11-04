Божович назвал российских артистов, с которыми хочет познакомиться

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива», «Ростова» Миодраг Божович следит за русской культурой.

«Из звeзд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень, и как певец он хорош. И, конечно, знаю его песни! Одни из самых распространeнных – «Рюмка водки» и дуэт «Она не твоя». Часто переслушиваю его песни.

Ещe есть актeр из фильма «Адмиралъ» Константин Хабенский. Он часто снимался в фильмах Никиты Михалкова. У него всегда интересные роли. С ним бы тоже познакомился», – сказал черногорец.