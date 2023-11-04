Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Божович назвал российских артистов, с которыми хочет познакомиться

    Божович назвал российских артистов, с которыми хочет познакомиться

    Бывший тренер «Динамо», «Локомотива», «Ростова» Миодраг Божович следит за русской культурой.

    «Из звeзд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень, и как певец он хорош. И, конечно, знаю его песни! Одни из самых распространeнных – «Рюмка водки» и дуэт «Она не твоя». Часто переслушиваю его песни.

    Ещe есть актeр из фильма «Адмиралъ» Константин Хабенский. Он часто снимался в фильмах Никиты Михалкова. У него всегда интересные роли. С ним бы тоже познакомился», – сказал черногорец.

    • Божович без работы больше года – летом 2022 года он покинул тульский «Арсенал».
    • Миодраг выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Впервые он принял российский клуб в 2008 году («Амкар»).

    Новости по теме
    Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ 11
    Божович сказал, чем Кокорин похож на Гризманна 2
    Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+