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    • Игнашевич связал победу «Зенита» над «Балтикой» с везением

    Игнашевич связал победу «Зенита» над «Балтикой» с везением

    Главный тренер «Балтики «Сергей Игнашевич дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

    К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

    Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 21:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 5 ноября, 13:58

      Да на классе развалили твою помойку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 5 ноября, 01:10

      Никчемный физрук что-то прогнусавил? Посмотри, сколько тебе иносранцев накупили!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 5 ноября, 00:32

      Однако надо отдать должное Игнашевичу: Мужик ни словом не упрекнул арбитров...
      А поражение 0:1 от Зени ,это вам даже не 0 :3 и более ,ибо Балтика дебютант высшей лиги....

      1
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > alex1951 5 ноября, 13:59

      Ты жопой смотрел? 0-2 вообще то

      1
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      ...
      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > alex1951 5 ноября, 19:57

      А за что ему арбитров упрекать? Его футболисты 3 раза били по лицу игроков Зенита (один раз неплохо так нос Круговому расфигачили), при этом не получив ни одной карточки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > Spirit_78 8 ноября, 02:46

      Да пошли оба в Ж .....зенитчики...Вы затрахали весь россиикии народ! Сей вопос даже не обсуждаетчся! Вы никто ...и звать вас никак!......Вы фальшивые !

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      Рейтинг: +11853

      alex1951 > wlad wm--google 8 ноября, 02:50

      Сынок ,ты откуда взялся?
      Может и ошибся на один мяч...И что?

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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > alex1951 8 ноября, 12:25

      Мусор, пора вам снова в пердив.Сдох ваш Яшин, сдохнет динамо

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      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > alex1951 8 ноября, 12:26

      А ты кто, мусор, чтоб за весь народ говорить? Привыкла ,гнида номенклатурная, свои хотелки выдавать за мнение народа

      0
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > wlad wm--google 8 ноября, 19:42

      По твоему тексту ,я понял ,что ты еще сопливый...
      А хамить - это ваше Все!
      Что ты вообще в жизни видел!
      ПНХ!

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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > wlad wm--google 9 ноября, 00:13

      Ты натуральное Говно,срань юная ! Повзрозлеешь ...ума добабиться ...

      0
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > alex1951 9 ноября, 01:12

      Старая каркалыга, Яшин тебя ждет

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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > alex1951 9 ноября, 01:13

      Я видел, как мы драли вас в Кубке 99 и как отправили в пердив. Днище гребаное)))

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      Рейтинг: +5487

      neveldomha 4 ноября, 23:06

      Так как забивал Сергеев, это не везение, а профессионализм.

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