Игнашевич связал победу «Зенита» над «Балтикой» с везением

Главный тренер «Балтики «Сергей Игнашевич дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», – сказал Игнашевич.