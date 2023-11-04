Игнашевич связал победу «Зенита» над «Балтикой» с везением

Главный тренер «Балтики «Сергей Игнашевич дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.
К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.
Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», – сказал Игнашевич.
- У «Зенита» забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.
- Оба гола случились во 2-м тайме.
- «Балтика» – в зоне вылета.
Источник: «Матч ТВ»