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    • Ещенко выделил явного фаворита матча «Локо» – «Спартак» – он играл за обе команды

    Ещенко выделил явного фаворита матча «Локо» – «Спартак» – он играл за обе команды

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак». Он выступал за обе команды.

    «Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» – «Спартак» яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно.

    Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» – явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», – сказал Ещенко.

    • Встреча в Черкизово состоится завтра, 5 ноября.
    • У команд после 13 туров по 20 очков.
    • «Спартак» выиграл 4 последних матча против «Локо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2023 18:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 4 ноября, 19:56

      Локо победит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Amorphis 4 ноября, 19:24

      Будет боевая ничья, 2:2 скриньте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3281

      фанат джигурды > Amorphis 4 ноября, 22:05

      Начиная от 3:3, учитывая прекрасную оборону обеих команд.

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 4 ноября, 18:45

      Думаю это просто хотелка Ещенко

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