Ещенко выделил явного фаворита матча «Локо» – «Спартак» – он играл за обе команды

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак». Он выступал за обе команды.

«Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» – «Спартак» яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно.

Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» – явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», – сказал Ещенко.