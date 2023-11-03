Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил бойкот СМИ со стороны нападающего «Спартака» Александра Соболева.
- Игрок объявил бойкот на прошлой неделе.
- Перед этим инсайдер Иван Карпов сообщил об отстранении Соболева от команды за пропуск завтрака.
- У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
«Проход Соболева через смешанную зону после матча с «Краснодаром» (2:3) – это трэш вообще. Реально детский сад. В песочнице куличик тебе разбили, и ты обиделся. Несерьезно для большого игрока», – сказал Журавель.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова