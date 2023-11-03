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    • Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

    Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил бойкот СМИ со стороны нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    • Игрок объявил бойкот на прошлой неделе.
    • Перед этим инсайдер Иван Карпов сообщил об отстранении Соболева от команды за пропуск завтрака.
    • У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

    «Проход Соболева через смешанную зону после матча с «Краснодаром» (2:3) – это трэш вообще. Реально детский сад. В песочнице куличик тебе разбили, и ты обиделся. Несерьезно для большого игрока», – сказал Журавель.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    03.11.2023 23:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8891

      nik55 4 ноября, 11:59

      Журавель ты трепло

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      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 10:09

      Во-первых, какой он журавель?
      Обычный го...ик и продажный шелкоперчик, делающий карьеру своей ж...пой)

      Во-вторых, почему эта ме...зота не упомянул Тюкавина и сексуально близкого Дзюбу?)

      1
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 09:31

      Дельфин это дебил с улыбкой дауна на лице. А как футболист он дубель пусто, зеро. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 11:22

      Почему из Питера все дуболомы? Называют себя бог знает кем, а на поверку никчемные людишки!

      0
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      Рейтинг: +4807

      Иван Петров 1986 4 ноября, 09:30

      Журавель это такое гавно, но мнит себя журналистом.

      1
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 4 ноября, 09:14

      Соболева знаю, а журавель,это птица такая? Не много ли на себя берут журавли? Хамства у них хоть отбавляй!

      1
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 4 ноября, 08:49

      Мелкий уб.людок наехал на крупного..
      В данной ситуации принимаю сторону крупного . Он прав.

      3
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      Рейтинг: +366

      Strig 4 ноября, 08:47

      провокатор ... а раньше ЭТО(говно) называлось журналистом (давным давно)

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Strig 4 ноября, 10:10

      Ну, и память же у Вас)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 4 ноября, 07:45

      Ну что серьёзно , а что нет не Журавлику решать.
      Побывать на ЧМ и тупо бегать по стадионам , не смотря игру, вверх дебилизма. Теперь он что-то другим толкует ...пипец.

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 4 ноября, 06:07

      Был Чубайс, сейчас ПРОМКВАС. ох бяда от них, стоько вони-газ

      1
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      Рейтинг: +5983

      neim 4 ноября, 06:02

      А не проще ли всем футболистам договориться и отказать в общении журавелям, бородиным и им подобным ? А то уже какая-то эпопея прям. Тут уже Дзюба, Соболев, Тюкавин. Джикия бегает по запасным выходам от назойливых мух. Может ещё кого-то забыл ...
      Кто следующий ?

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      Рейтинг: +8891

      nik55 > neim 4 ноября, 11:58

      проще дать по тыкве

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      Рейтинг: +20

      Sergey-Martinov-yandex > nik55 4 ноября, 13:35

      Дай, кто мешает.

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