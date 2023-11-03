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  • Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

3 ноября 2023, 23:16
13

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил бойкот СМИ со стороны нападающего «Спартака» Александра Соболева.

  • Игрок объявил бойкот на прошлой неделе.
  • Перед этим инсайдер Иван Карпов сообщил об отстранении Соболева от команды за пропуск завтрака.
  • У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Проход Соболева через смешанную зону после матча с «Краснодаром» (2:3) – это трэш вообще. Реально детский сад. В песочнице куличик тебе разбили, и ты обиделся. Несерьезно для большого игрока», – сказал Журавель.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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VVM1964
1699044341
А вам больше не к кому кроме Соболева цепляться ???
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шахта Заполярная
1699044527
Журавель и тебе подобные - это вы что ли СМИ. Вы не СМИ, вы обслуга питерская, что хозяин скажет то и будите и писать и щебетать.Жаль только, что Соболев вас послать не может, накажут, вы же как гиены. ..............
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neim
1699066958
А не проще ли всем футболистам договориться и отказать в общении журавелям, бородиным и им подобным ? А то уже какая-то эпопея прям. Тут уже Дзюба, Соболев, Тюкавин. Джикия бегает по запасным выходам от назойливых мух. Может ещё кого-то забыл ... Кто следующий ?
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Strig
1699076845
провокатор ... а раньше ЭТО(говно) называлось журналистом (давным давно)
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Цугундeр
1699076966
Мелкий уб.людок наехал на крупного.. В данной ситуации принимаю сторону крупного . Он прав.
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СпартакВВ
1699078496
Соболева знаю, а журавель,это птица такая? Не много ли на себя берут журавли? Хамства у них хоть отбавляй!
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Иван Петров 1986
1699079430
Журавель это такое гавно, но мнит себя журналистом.
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nik55
1699088371
Журавель ты трепло
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