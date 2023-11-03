Журавель осудил бойкот Соболева: «Детский сад: тебе в песочнице разбили куличик и ты обиделся»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил бойкот СМИ со стороны нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Игрок объявил бойкот на прошлой неделе.

Перед этим инсайдер Иван Карпов сообщил об отстранении Соболева от команды за пропуск завтрака.

У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Проход Соболева через смешанную зону после матча с «Краснодаром» (2:3) – это трэш вообще. Реально детский сад. В песочнице куличик тебе разбили, и ты обиделся. Несерьезно для большого игрока», – сказал Журавель.