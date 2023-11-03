Гвардиола отреагировал на проигрыш Холанда в голосовании на «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о втором месте Эрлинга Холанда в голосовании на «Золотой мяч».

«Эрлинг доволен, что претендовал на победу, был близок к Лионелю Месси. Важно, что «Манчестер Сити» присутствовал на церемонии. Раньше мы не участвовали в таких мероприятиях.

У Холанда впереди вся карьера. Он должен говорить: «Возможно, в следующем сезоне смогу выиграть». Эрлинг выглядел хорошо, когда вернулся в команду после церемонии», – рассказал Пеп.

Для Месси «Золотой мяч» стал 8-м.

Холанд в прошлом сезоне помог «Сити» оформить требл.

Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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