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    • Гвардиола отреагировал на проигрыш Холанда в голосовании на «Золотой мяч»

    Гвардиола отреагировал на проигрыш Холанда в голосовании на «Золотой мяч»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о втором месте Эрлинга Холанда в голосовании на «Золотой мяч».

    «Эрлинг доволен, что претендовал на победу, был близок к Лионелю Месси. Важно, что «Манчестер Сити» присутствовал на церемонии. Раньше мы не участвовали в таких мероприятиях.

    У Холанда впереди вся карьера. Он должен говорить: «Возможно, в следующем сезоне смогу выиграть». Эрлинг выглядел хорошо, когда вернулся в команду после церемонии», – рассказал Пеп.

    • Для Месси «Золотой мяч» стал 8-м.
    • Холанд в прошлом сезоне помог «Сити» оформить требл.
    • Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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    Источник: Sky Sports

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    03.11.2023 21:22
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