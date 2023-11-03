Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» может замерзнуть в Оренбурге»

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Красно-белые на этой стадии встретятся с «Оренбургом»

«Первая игра в Оренбурге, «Спартак» может там замерзнуть. Там своя арена, специфическое поле, синтетика, «Оренбург» очень здорово там играет, «Спартаку» будет довольно‑таки непросто. По осени бывает тяжело, две игры в неделю, но лучше играть в футбол, чем тренироваться, все думают о том, чтобы скорее закончился сезон», – сказал Тихонов.