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    • Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» может замерзнуть в Оренбурге»

    Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» может замерзнуть в Оренбурге»

    Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Красно-белые на этой стадии встретятся с «Оренбургом»

    «Первая игра в Оренбурге, «Спартак» может там замерзнуть. Там своя арена, специфическое поле, синтетика, «Оренбург» очень здорово там играет, «Спартаку» будет довольно‑таки непросто. По осени бывает тяжело, две игры в неделю, но лучше играть в футбол, чем тренироваться, все думают о том, чтобы скорее закончился сезон», – сказал Тихонов.

    • Первая игра двухматчевого противостояния пройдет в конце ноября 2023 года в Оренбурге.
    • Ответная игра состоится в середине марта 2024 года в Москве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2023 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 9 ноября, 10:49

      Можно перенести игу в Сочи, но там Спартаку будет жарко, можно в Ростов, но туда самолеты не летают и там #Валераверим. Остаётся Питер-крытая арена. Выбираем всей страной.

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      Рейтинг: +5983

      neim 3 ноября, 16:52

      В Оренбурге все могут замёрзнуть, не только Спартак. Валенки пусть готовят и телогрейки, время ещё есть ))).

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      Рейтинг: +2470

      Fialet > neim 3 ноября, 18:54

      А с какого хера там мёрзнуть, как ни смотрю погоду, там всегда теплее, чем у нас, в дальнем подмосковье.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 13:39

      Плохому Спартаку всегда что то мешает. То Спартаку жарко, то холодно. РЖУ ни могу!!!...)))

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