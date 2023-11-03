Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» может замерзнуть в Оренбурге»

Можно перенести игу в Сочи, но там Спартаку будет жарко, можно в Ростов, но туда самолеты не летают и там #Валераверим. Остаётся Питер-крытая арена. Выбираем всей страной.
Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Красно-белые на этой стадии встретятся с «Оренбургом»
«Первая игра в Оренбурге, «Спартак» может там замерзнуть. Там своя арена, специфическое поле, синтетика, «Оренбург» очень здорово там играет, «Спартаку» будет довольно‑таки непросто. По осени бывает тяжело, две игры в неделю, но лучше играть в футбол, чем тренироваться, все думают о том, чтобы скорее закончился сезон», – сказал Тихонов.
- Первая игра двухматчевого противостояния пройдет в конце ноября 2023 года в Оренбурге.
- Ответная игра состоится в середине марта 2024 года в Москве.