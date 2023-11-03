Назван самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ

Футбольный агент Антон Смирнов выделил самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ-------
То есть этот агент изучил чемпионаты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана -- тщательно изучил все факты, провел сравнительный анализ и сделал такой глубокий вывод ?
Футбольный агент Антон Смирнов выделил самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ.
«Чемпионат Республики Казахстан, по моему мнению, самый коррумпированный на постсоветском пространстве. Уровень хаоса зашкаливает.
«Окжетпес» действительно слили из Премьер-лиги. Не назначили два чистых пенальти в ворота «Мактаарала», все штрафные свистелись в одну сторону, несмотря на шесть замен, пять выходов врачей на поле и просмотр VAR, судья добавил всего три минуты.
Но не только по этой игре вопросы. Как объяснить то, что «Жетысу» и «Шахтер» играют такие заветные для них ничьи с лидерами «Актобе» и «Астаной» соответственно? Ведь, если «Окжетпес» выигрывал у «Мактаарала», он обгонял бы и его, и «Шахтер», и «Жетысу», набирая 29 очков при наличии у всех вышеперечисленных по 28.
В общем и целом, я абсолютно точно не рекомендую российским футболистам и тренерам ехать в Казахстан и подписывать контракты с казахскими клубами. Развития своих карьер вы в этой стране не получите, а вот угробить свою репутацию запросто сможете», – написал Смирнов.
- В Казахстан приглашают работать российского тренера Леонида Слуцкого – в «Актобе».
- Пост директора «Тобола» занимает Андрей Канчельскис.
- Чемпионом в этом году впервые стал «Ордабасы».