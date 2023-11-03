Назван самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ

Футбольный агент Антон Смирнов выделил самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ.

«Чемпионат Республики Казахстан, по моему мнению, самый коррумпированный на постсоветском пространстве. Уровень хаоса зашкаливает.

«Окжетпес» действительно слили из Премьер-лиги. Не назначили два чистых пенальти в ворота «Мактаарала», все штрафные свистелись в одну сторону, несмотря на шесть замен, пять выходов врачей на поле и просмотр VAR, судья добавил всего три минуты.

Но не только по этой игре вопросы. Как объяснить то, что «Жетысу» и «Шахтер» играют такие заветные для них ничьи с лидерами «Актобе» и «Астаной» соответственно? Ведь, если «Окжетпес» выигрывал у «Мактаарала», он обгонял бы и его, и «Шахтер», и «Жетысу», набирая 29 очков при наличии у всех вышеперечисленных по 28.

В общем и целом, я абсолютно точно не рекомендую российским футболистам и тренерам ехать в Казахстан и подписывать контракты с казахскими клубами. Развития своих карьер вы в этой стране не получите, а вот угробить свою репутацию запросто сможете», – написал Смирнов.