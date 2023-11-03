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    Назван самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ

    Футбольный агент Антон Смирнов выделил самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ.

    «Чемпионат Республики Казахстан, по моему мнению, самый коррумпированный на постсоветском пространстве. Уровень хаоса зашкаливает.

    «Окжетпес» действительно слили из Премьер-лиги. Не назначили два чистых пенальти в ворота «Мактаарала», все штрафные свистелись в одну сторону, несмотря на шесть замен, пять выходов врачей на поле и просмотр VAR, судья добавил всего три минуты.

    Но не только по этой игре вопросы. Как объяснить то, что «Жетысу» и «Шахтер» играют такие заветные для них ничьи с лидерами «Актобе» и «Астаной» соответственно? Ведь, если «Окжетпес» выигрывал у «Мактаарала», он обгонял бы и его, и «Шахтер», и «Жетысу», набирая 29 очков при наличии у всех вышеперечисленных по 28.

    В общем и целом, я абсолютно точно не рекомендую российским футболистам и тренерам ехать в Казахстан и подписывать контракты с казахскими клубами. Развития своих карьер вы в этой стране не получите, а вот угробить свою репутацию запросто сможете», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    03.11.2023 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 13:52

      Футбольный агент Антон Смирнов выделил самый коррумпированный чемпионат внутри СНГ-------
      То есть этот агент изучил чемпионаты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана -- тщательно изучил все факты, провел сравнительный анализ и сделал такой глубокий вывод ?

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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:19

      А у нас прям по другому.
      Чемпион Зенит отдаёт последнюю игру НН и тот сохраняет прописку в РПЛ.
      Сейчас уже как страшный сон вспоминают участие в РПЛ команд с Дальнего Востока. Больше таких " недоразумений" себе не позволяют.

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