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    • Бывший арбитр РПЛ высказался о теории заговора против «Спартака»

    Бывший арбитр РПЛ высказался о теории заговора против «Спартака»

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о теории судейского заговора против «Спартака». Накануне красно-белые проиграли «Краснодару» (2:3) в матче Кубка России. Гол с пенальти форварда «Спартака» Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у нападающего в момент исполнения удара

    «Заговор против «Спартака»? Ничего нет, абсолютно. Это всe вымышлено и надумано. Даже во вчерашнем матче. По общей трансляции понятно, что тяжело разглядеть весь этот эпизод. Но при приближении, что мне сделали, увеличили картинку, ошибки арбитра ВАР нет никакой. Это если мы говорим про 11-метровый удар.

    И второе, я так понимаю, они подали в ЭСК на Безбородова в том плане, что ему подсказал ВАР вторую желтую карточку игроку «Спартака». «Спартак» очень много хочет внимания на себя. Им скучно, наверное, стало, и поэтому они начинают ерундой заниматься.

    Никто «Спартак» не трогает, по большому счету, и никому он не нужен, если мы говорим про судей. Это все надумано, вымышлено, и я, в первую очередь, это связываю с тем, что кому-то не нравится [глава департамента судейства Милорад] Мажич и то, что он делает. Опять почему-то зацепились за скандальный 12-й тур. И волна как-то пошла, пошла, пошла. И почему-то «Спартак» больше всех начал возмущаться. Разбирались бы они лучше со своей игрой, а не в том, что происходит с судьями. Судьи против «Спартака» не ошибаются», – сказал Федотов.

    • Ранее бывший судья Сергей Лапочкин заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».
    • Другой бывший арбитр Сергей Хусаинов сказал, что ошибки судей в матчах с участием красно-белых вынуждает болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.11.2023 17:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 2 ноября, 22:19

      Лапочкин от балды заявляет о каком-то сговоре и понеслось...
      Сами придумывают , а теперь "ручные" сайты будут мусолить эту тему.
      Отье..сь от Спартака, в команде и без вас мудаков проблем хватает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1223

      Andrew01 2 ноября, 21:23

      Рассмотреть такое касание это надо очень сильно постараться и поискать, если очень надо, а зачем оно надо было? вот вопрос: это было для Краснодара или против Спартака? для чего больше искали?

      4
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      Рейтинг: +565

      Vratarь 2 ноября, 19:24

      Как там у классика? Заговор против "Спартака", конечно, существует - только в нём активно участвует сам клуб.

      3
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      Рейтинг: +1343

      qawzsexdr 2 ноября, 19:16

      Ну нет, заговор есть и набирает обороты

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 2 ноября, 18:56

      Даже ручной , лукойловский б/у свисток в сей бред поверить не смог ))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 18:51

      Ну что смешить, ведь всем в России понятно, что всем владеет ПРОМКВАС, вы обратите внимание, Лелик на футболе и свистуны сразу забывают провсе главное угодить хозяину помойной лиги, ведь можешь потерять свисток навсегда, так что эх ребята все не так...все не так ребята

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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Suvorov71 2 ноября, 19:13

      Никто не отменял " правило бумеранга". Что такое Спартак в 90-е годы? Чемпион на все года. Ошибаетесь. Кто руководил футболом России? Правильно ОПГ ореховская преступная группировка. Все боялись. А теперь у Спартака нет подмоги от бандюгов, вижжат на каждом углу.

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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > O-kolesov 2 ноября, 19:18

      Попытайся сказать, что я не прав. Спартак сейчас это ничто .Понтов много, а толку ноль

      5
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > O-kolesov 2 ноября, 19:19

      Да ты приятель еще и глуп

      3
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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Suvorov71 2 ноября, 19:21

      Я тебе не приятель, а о глупости посмотри на себя.

      4
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > O-kolesov 2 ноября, 19:46

      Ну для приятельницы ты мне не подходишь, я таких не чпокаю

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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Suvorov71 2 ноября, 20:31

      Купи виагру и почпокай своих хрюканов

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      Рейтинг: +1407

      Krics > O-kolesov 2 ноября, 21:14

      А сейчас питерская лимита,так,что ожидай ответки,а во времена СССР кто помогал? Голубая команда это полит проект,который сгинет в небытие аки Чубайс,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Krics 2 ноября, 21:23

      Смешно повизгиваешь ))))

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      Рейтинг: +1407

      Krics > Айболид 3 ноября, 01:12

      Мне очень жаль,что мои слова так задели вас, надеюсь у вас всё будет хорошо,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Krics 3 ноября, 06:00

      Штааа ?Какой бл. Чубайс ?! Какой политпроект ?! Политпроекты так плохо не живут , как жил Зенит времён СССР (в отличии от "жирующих" московских команд).

      0
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      Рейтинг: +993

      matvei_72 2 ноября, 18:41

      какой же это заговор проти спартака который матч карточки пропускают для спартака, фол мартинса вообще почти красная но карточек нет...это скорее заговор за спартак...

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      Рейтинг: +6709

      fakeid 2 ноября, 18:35

      щас промквас высунет сюда своё экспертное рыло, которое не сомневается в том, что во всём виноват газпром, даже в назначении рыжего. гы-гы.

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > fakeid 2 ноября, 18:54

      Чуешь заранца ?

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      Рейтинг: +3281

      фанат джигурды > fakeid 2 ноября, 19:21

      Зарема- любовница Миллера?
      Вот это поворот!

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Айболид 2 ноября, 19:21

      Что то я тебя не понимая ГОЛОВАБОЛИТ, совсем плох стал

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > фанат джигурды 2 ноября, 19:26

      Кто девушку ужинает, тот её и танцует.

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