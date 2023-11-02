Бывший арбитр РПЛ высказался о теории заговора против «Спартака»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о теории судейского заговора против «Спартака». Накануне красно-белые проиграли «Краснодару» (2:3) в матче Кубка России. Гол с пенальти форварда «Спартака» Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у нападающего в момент исполнения удара

«Заговор против «Спартака»? Ничего нет, абсолютно. Это всe вымышлено и надумано. Даже во вчерашнем матче. По общей трансляции понятно, что тяжело разглядеть весь этот эпизод. Но при приближении, что мне сделали, увеличили картинку, ошибки арбитра ВАР нет никакой. Это если мы говорим про 11-метровый удар.

И второе, я так понимаю, они подали в ЭСК на Безбородова в том плане, что ему подсказал ВАР вторую желтую карточку игроку «Спартака». «Спартак» очень много хочет внимания на себя. Им скучно, наверное, стало, и поэтому они начинают ерундой заниматься.

Никто «Спартак» не трогает, по большому счету, и никому он не нужен, если мы говорим про судей. Это все надумано, вымышлено, и я, в первую очередь, это связываю с тем, что кому-то не нравится [глава департамента судейства Милорад] Мажич и то, что он делает. Опять почему-то зацепились за скандальный 12-й тур. И волна как-то пошла, пошла, пошла. И почему-то «Спартак» больше всех начал возмущаться. Разбирались бы они лучше со своей игрой, а не в том, что происходит с судьями. Судьи против «Спартака» не ошибаются», – сказал Федотов.