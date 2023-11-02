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  • Бывший арбитр РПЛ высказался о теории заговора против «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ высказался о теории заговора против «Спартака»

2 ноября 2023, 17:55
11

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о теории судейского заговора против «Спартака». Накануне красно-белые проиграли «Краснодару» (2:3) в матче Кубка России. Гол с пенальти форварда «Спартака» Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у нападающего в момент исполнения удара

«Заговор против «Спартака»? Ничего нет, абсолютно. Это всe вымышлено и надумано. Даже во вчерашнем матче. По общей трансляции понятно, что тяжело разглядеть весь этот эпизод. Но при приближении, что мне сделали, увеличили картинку, ошибки арбитра ВАР нет никакой. Это если мы говорим про 11-метровый удар.

И второе, я так понимаю, они подали в ЭСК на Безбородова в том плане, что ему подсказал ВАР вторую желтую карточку игроку «Спартака». «Спартак» очень много хочет внимания на себя. Им скучно, наверное, стало, и поэтому они начинают ерундой заниматься.

Никто «Спартак» не трогает, по большому счету, и никому он не нужен, если мы говорим про судей. Это все надумано, вымышлено, и я, в первую очередь, это связываю с тем, что кому-то не нравится [глава департамента судейства Милорад] Мажич и то, что он делает. Опять почему-то зацепились за скандальный 12-й тур. И волна как-то пошла, пошла, пошла. И почему-то «Спартак» больше всех начал возмущаться. Разбирались бы они лучше со своей игрой, а не в том, что происходит с судьями. Судьи против «Спартака» не ошибаются», – сказал Федотов.

  • Ранее бывший судья Сергей Лапочкин заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».
  • Другой бывший арбитр Сергей Хусаинов сказал, что ошибки судей в матчах с участием красно-белых вынуждает болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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matvei_72
1698939680
какой же это заговор проти спартака который матч карточки пропускают для спартака, фол мартинса вообще почти красная но карточек нет...это скорее заговор за спартак...
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qawzsexdr
1698941802
Ну нет, заговор есть и набирает обороты
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Vratarь
1698942283
Как там у классика? Заговор против "Спартака", конечно, существует - только в нём активно участвует сам клуб.
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Andrew01
1698949416
Рассмотреть такое касание это надо очень сильно постараться и поискать, если очень надо, а зачем оно надо было? вот вопрос: это было для Краснодара или против Спартака? для чего больше искали?
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