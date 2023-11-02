Стал известен виновный в травме Джикии

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил о причастности к травме Георгия Джикии.

Сообщалось, что у центрбека диагностирован перелом ребра. По другой версии, 29-летний футболист избежал перелома и вернется в строй через две-три недели.

«Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться.

Локти острые? Да, он так и сказал (смеeтся).

Как его самочувствие? Он был с нами внутри на стадионе. Самочувствие нормальное. Он готовится. Пока тренируется отдельно. Посмотрим, когда вернeтся. Я только у него спрашиваю: «Как дела?» – сказал Зиньковский.

Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.

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