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    Стал известен виновный в травме Джикии

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил о причастности к травме Георгия Джикии.

    Сообщалось, что у центрбека диагностирован перелом ребра. По другой версии, 29-летний футболист избежал перелома и вернется в строй через две-три недели.

    «Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться.

    Локти острые? Да, он так и сказал (смеeтся).

    Как его самочувствие? Он был с нами внутри на стадионе. Самочувствие нормальное. Он готовится. Пока тренируется отдельно. Посмотрим, когда вернeтся. Я только у него спрашиваю: «Как дела?» – сказал Зиньковский.

    • Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 10:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 14:02

      Никто не застрахован от травм но выглядит все как то неправдоподобно. Здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 2 ноября, 13:31

      Ну истесствинна Абаскаль во всём виноват.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 2 ноября, 11:20

      теперь полгода бюллетень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:03

      Симулянты чёртовы.

      1
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