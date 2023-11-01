Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Зиньковский рассказал о микроклимате в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заверил, что атмосфера в команде нормальная.

    «Напряжение создается только извне.

    Такая же сейчас атмосфера, как была год назад? Сейчас нормальная атмосфера. Может быть, атмосфера была такая… В сентябре или раньше что-то было. Тогда все чуть понервничали.

    Что помогло это переломить? Работа. Был тимбилдинг: рыбалка, картинг, в ресторане собрались. Думаю, это была инициатива тренерского штаба и капитанов», – сказал Зиньковский.

    • У «Спартака» в последних 6 матчах 1 победа.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 1
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 3
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 2 ноября, 09:29

      Если говорит что нормальная атмосфера,значит не очень все там хорошо! Отличная идеальная,душевная..Да и не сказал он правду,но намекнул

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+