Зиньковский рассказал о микроклимате в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заверил, что атмосфера в команде нормальная.
«Напряжение создается только извне.
Такая же сейчас атмосфера, как была год назад? Сейчас нормальная атмосфера. Может быть, атмосфера была такая… В сентябре или раньше что-то было. Тогда все чуть понервничали.
Что помогло это переломить? Работа. Был тимбилдинг: рыбалка, картинг, в ресторане собрались. Думаю, это была инициатива тренерского штаба и капитанов», – сказал Зиньковский.
- У «Спартака» в последних 6 матчах 1 победа.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Впереди матч 14-го тура против «Локомотива» (5 ноября).
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого