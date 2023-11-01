Зиньковский рассказал о микроклимате в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заверил, что атмосфера в команде нормальная.

«Напряжение создается только извне.

Такая же сейчас атмосфера, как была год назад? Сейчас нормальная атмосфера. Может быть, атмосфера была такая… В сентябре или раньше что-то было. Тогда все чуть понервничали.

Что помогло это переломить? Работа. Был тимбилдинг: рыбалка, картинг, в ресторане собрались. Думаю, это была инициатива тренерского штаба и капитанов», – сказал Зиньковский.