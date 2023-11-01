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  • Стало известно, как судьи РПЛ относятся к антиспартаковскому заговору

Стало известно, как судьи РПЛ относятся к антиспартаковскому заговору

1 ноября 2023, 18:13
5

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин заверил, что антиспартаковского заговора не существует.

– Один из главных мемов РПЛ – антиспартаковский заговор. Судьи как к этому относятся?

Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор?

На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?

Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.

И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее.

Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке.

  • Лапочкин не судит с 2021 года.
  • Он отстранен на 10 лет за неинформирование УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс»«Бордо».
  • У Лапочкина 179 матчей в РПЛ.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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NewLife
1698854099
Нашли у кого спросить. Вы еще у Дюкова спросите))
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Дубина
1698857487
Причем судьи?? Тут помойка газпромовская всем правит))!!!
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ilichkadr
1698857968
" антизентивский"? Это против кого? Против Зентива?
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timon2401
1698858613
один дол**еп вопросы епа***тые задает, второй дол**ёп отвечает..а зенитовские ***** тут как тут, видимо одна каста
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шахта Заполярная
1698860310
Тоже блин нашли девственницу среди судей. Этот последний будет, кому можно поверить. Простигосподи.
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