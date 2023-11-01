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    • Стало известно, как судьи РПЛ относятся к антиспартаковскому заговору

    Стало известно, как судьи РПЛ относятся к антиспартаковскому заговору

    Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин заверил, что антиспартаковского заговора не существует.

    – Один из главных мемов РПЛ – антиспартаковский заговор. Судьи как к этому относятся?

    Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор?

    На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?

    Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.

    И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее.

    Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке.

    • Лапочкин не судит с 2021 года.
    • Он отстранен на 10 лет за неинформирование УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс»«Бордо».
    • У Лапочкина 179 матчей в РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    01.11.2023 18:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 1 ноября, 20:38

      Тоже блин нашли девственницу среди судей. Этот последний будет, кому можно поверить. Простигосподи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 1 ноября, 20:38

      Ну и наглость! Судьи всю жизнь это тушинское дворовое позорище тянут за уши,а им все мало,им давай больше очей присуживай за печеньки! Впердиве давно были бы с такой игрой,если бы не судьи за печеньки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +912

      timon2401 1 ноября, 20:10

      один дол**еп вопросы епа***тые задает, второй дол**ёп отвечает..а зенитовские ***** тут как тут, видимо одна каста

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1960

      Спартач80 1 ноября, 20:08

      Как обычно, голосят педикулёзные ублюдки...

      6
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 1 ноября, 20:02

      При чем тут заговор судей против свиней, когда они харчуются у хряков? Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 1 ноября, 19:59

      " антизентивский"?
      Это против кого? Против Зентива?

      2
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      Рейтинг: +1483

      Дубина 1 ноября, 19:51

      Причем судьи?? Тут помойка газпромовская всем правит))!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 1 ноября, 19:50

      Хряки забегали, завизжали - значит всё верно Сирожа толкует .

      4
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      Рейтинг: +1951

      rac531 1 ноября, 19:20

      ЛАПОЧКИН ОТСТРАНЕН УЕФА НА ДЕЯТЬ ЛЕТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ)))

      ДОСТОЙНЫЙ АНАЛИТИК МАТЧ ТВ)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 18:54

      Нашли у кого спросить. Вы еще у Дюкова спросите))

      7
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