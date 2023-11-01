Стало известно, как судьи РПЛ относятся к антиспартаковскому заговору

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин заверил, что антиспартаковского заговора не существует.

– Один из главных мемов РПЛ – антиспартаковский заговор. Судьи как к этому относятся?

– Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор?

На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?

Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.

И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее.

Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке.