Личка выбрал игрока «Реала», которого пригласил бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка симпатизирует футболисту «Реала» Джуду Беллингему.

– Какого игрока вы бы пригласили в «Динамо», будь у вас возможность? Можете любого игрока назвать.

– Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, – позвал бы Джуда Беллингема.

– А если из «Зенита»?

– Вендела!