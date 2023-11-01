Личка выбрал игрока «Реала», которого пригласил бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка симпатизирует футболисту «Реала» Джуду Беллингему.
– Какого игрока вы бы пригласили в «Динамо», будь у вас возможность? Можете любого игрока назвать.
– Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, – позвал бы Джуда Беллингема.
– А если из «Зенита»?
– Вендела!
- Беллингем стоит 150 миллионов евро.
- Леонид Слуцкий считает Джуда лучшим игроком мира сейчас.
- Беллингем на прошлой неделе принес «Реалу» победу в Эль Класико над «Барселоной» (2:1).
Источник: «РБ Спорт»