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    Стал известен доход Слуцкого за год без тренерства

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл доход Леонида Слуцкого от медийной деятельности, которой он уже занимается год.

    • В прошлом ноябре Слуцкий покинул «Рубин».
    • После его отставки команда вернулась в РПЛ.
    • Накануне сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Актобе» из Казахстана.

    «Актобе» и Слуцкий – фейк, пустышка. Медийка для Лео куда привлекательней, чем тренерская работа. По крайне мере, пока. Тем более, слышал, что на ней он поднимает под 100 миллионов рублей в год. Но не удивлюсь, если и больше. Так что пусть человек занимается тем, что его прет», – написал Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.11.2023 14:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +874

      Алекс636363 1 ноября, 22:54

      на лопату и государству пользу приносить. развелось бездельников. или на СВО

      2
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      Рейтинг: +10

      Oleg-Mims-google > Алекс636363 1 ноября, 23:54

      Он и так приносит пользу , налогов много платит и свою бесплатную школу по футболу содержит.

      0
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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 1 ноября, 16:39

      Нищенствует

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 1 ноября, 15:58

      Сам Слуцкий говорил что зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 15:52

      " Слышал " - Это достоверная инфа !!!!
      Карп , а тебе не всё равно на что он живёт , завидуй молча.

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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 14:56

      Это так.
      Если Слуцкий просто гонит пошлятину-то Мостовой с Губерниевым действуют по заказу получая за это в разы больше.

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