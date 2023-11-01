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Стал известен доход Слуцкого за год без тренерства

1 ноября 2023, 14:51
5

Инсайдер Иван Карпов раскрыл доход Леонида Слуцкого от медийной деятельности, которой он уже занимается год.

  • В прошлом ноябре Слуцкий покинул «Рубин».
  • После его отставки команда вернулась в РПЛ.
  • Накануне сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Актобе» из Казахстана.

«Актобе» и Слуцкий – фейк, пустышка. Медийка для Лео куда привлекательней, чем тренерская работа. По крайне мере, пока. Тем более, слышал, что на ней он поднимает под 100 миллионов рублей в год. Но не удивлюсь, если и больше. Так что пусть человек занимается тем, что его прет», – написал Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1698839779
Это так. Если Слуцкий просто гонит пошлятину-то Мостовой с Губерниевым действуют по заказу получая за это в разы больше.
Ответить
Таврида
1698843501
Сам Слуцкий говорил что зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц.
Ответить
MaxRnD
1698845992
Нищенствует
Ответить
Алекс636363
1698868496
на лопату и государству пользу приносить. развелось бездельников. или на СВО
Ответить
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