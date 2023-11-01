Стал известен доход Слуцкого за год без тренерства

Инсайдер Иван Карпов раскрыл доход Леонида Слуцкого от медийной деятельности, которой он уже занимается год.

В прошлом ноябре Слуцкий покинул «Рубин».

После его отставки команда вернулась в РПЛ.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Актобе» из Казахстана.

«Актобе» и Слуцкий – фейк, пустышка. Медийка для Лео куда привлекательней, чем тренерская работа. По крайне мере, пока. Тем более, слышал, что на ней он поднимает под 100 миллионов рублей в год. Но не удивлюсь, если и больше. Так что пусть человек занимается тем, что его прет», – написал Карпов.

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