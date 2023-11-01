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    Семак объяснил замену Ренана в перерыве матча с «Крыльями»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему снял с игры центрального защитника Роберта Ренана.

    • Петербуржцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0 в Фонбет Кубке России.
    • Ренан вышел в стартовом составе и на 4-й минуте получил желтую карточку.
    • Бразильца в перерыве заменили на Густаво Мантуана.

    Роберт Ренан был заменен. С чем это связано?

    – Он получил желтую карточку. По такой игре нам не хотелось рисковать. Любой фол с его стороны мог оставить нас в меньшинстве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2023 00:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7108

      Давид59 1 ноября, 10:39

      Ну его, этого Ренана! Понятно, что не тянет.

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