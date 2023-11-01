Семак объяснил замену Ренана в перерыве матча с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему снял с игры центрального защитника Роберта Ренана.

Петербуржцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0 в Фонбет Кубке России.

Ренан вышел в стартовом составе и на 4-й минуте получил желтую карточку.

Бразильца в перерыве заменили на Густаво Мантуана.

– Роберт Ренан был заменен. С чем это связано?

– Он получил желтую карточку. По такой игре нам не хотелось рисковать. Любой фол с его стороны мог оставить нас в меньшинстве.