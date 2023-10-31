Азар ответил, скучает ли он по футболу

Экс-игрок сборной Бельгии Эден Азар высказался о жизни после завершения карьеры.

Футболист закончил 3 недели назад.

Он ушел из профессионального спорта в 32 года.

Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

«Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно [я смотрю футбол], у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.

На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим, что будет через несколько месяцев» – заявил Азар.