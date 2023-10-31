Уругвайский новичок «Краснодара» рассказал об адаптации в России

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал, что уже полностью адаптировался в команде и счастлив выступать за «быков».

«Прекрасно себя чувствую в России. В «Краснодаре» меня отлично приняли, счастлив, что играю тут. Я уже полностью адаптировался, несмотря на то, что здесь совершенно другая культура. Я очень благодарен «Краснодару» за предоставленные возможности.

Город мне нравится. Что касается любимых мест в Краснодаре, то не так часто выхожу куда-то. Сейчас я больше сосредоточен на тренировках, чтобы помочь команде выигрывать», – сказал Оласа.