Беллингем назвал футболиста, который его вдохновляет

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями от приза «Копа Трофи» – награда лучшему молодому игроку мира по версии France Football.

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал Зидан. Но он игрок, который меня вдохновляет. Этот трофей очень много значит и для многих людей», – сказал Беллингем.

В голосовании за обладателя «Золотого мяча» Беллингем занял 18-е место.

Летом он перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

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