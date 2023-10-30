«Для меня всe очевидно»: Игнашевич рассказал, кто выиграет «Золотой мяч»-2023

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич уверен в том, что обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23 станет Лионель Месси.

«Я за Месси – безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат.

Для меня всe очевидно, несмотря на достоинства других ребят», – сказал Игнашевич.