Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич уверен в том, что обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23 станет Лионель Месси.
«Я за Месси – безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат.
Для меня всe очевидно, несмотря на достоинства других ребят», – сказал Игнашевич.
- 36-летний Месси в декабре стал чемпионом мира впервые в карьере.
- Он уже брал «Золотой мяч» рекордные 7 раз.
- Другой претендент на награду – форвард Эрлинг Холанд – выиграл требл на клубном уровне в составе «Манчестер Сити».
Источник: «Чемпионат»