Пиняев высказался о критике в свой адрес

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на критические комментарии про себя.

– Ты же понимаешь, что болельщики, руководство, пресса ждут от тебя совершенно другого футбола. Почему не получается его показывать в первой половине сезона?

– Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Например, периодически выхожу на разных позициях, это тоже так или иначе влияет. Я и сам от себя жду иного.

Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто‑то постоянно что‑то говорит, обсуждает, ждет. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: всe, Пиняев сегодня был незаметен.

Да, вопросов нет, могу играть лучше. Но считаю, что последние матчи, включая игры в сборной, доказывают, что я никуда не пропал и могу делать всe, что умел делать до этого.

Понятно, что в силу возраста могут быть какие‑то перепады. Считаю, что это нормально. Важно, чтобы и другие люди понимали: мне не 25 лет, не 30, сложно на данный момент стабильно играть каждый матч.

Возможно, я задал определенную планку и, поверьте, мне самому хочется ее удерживать, стараюсь всe для этого делать. Требований к себе не снижаю, продолжаю так же работать, как и до этого, и верю, что рано или поздно этот период закончится, а все опять увидят мою помощь команде.

Это нормально: когда забиваешь, отдаешь передачи – все носят на руках, а после неудачного отрезка в несколько матчей все начинают говорить о спаде в игре. Могу ответить: ребята, всe в порядке, я продолжаю работать.

В последнее время всe проработал в голове, это должно быть заметно. Продолжаю обострять, работать и действовать на благо команды, выполнять установку тренера.

Я – командный игрок, сейчас структура игры поменялась, и стараюсь где‑то больше помогать в командных действиях в обороне. Это не потому, что тренерский штаб ставит другой футбол. Просто отношение к «Локомотиву» по сравнению с весной поменялось: когда мы все приходили, отношение было другим, мы играли больше на контратаках.

Теперь к нам отношение как к топ‑клубу, как и должно быть всегда. Поэтому приходится взламывать тугую оборону команд, и после этого еще и надо успевать помочь нашим защитникам в оборонительных действиях. На это тоже требуются силы.