Мбаппе ответил на критику его поведения в матче с «Брестом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на критику после матча 10-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:2).

После победного гола на 89-й минуте встречи форвард столичной команды прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

Журналист Бертран Латур написал в социальной сети X: «Капитан сборной Франции не должен этого делать».

Мбаппе написал в ответ: «Ну конечно, и мне надо было даже спеть с ними, когда они оскорбляли моего товарища по команде. Некоторые действительно никогда не ступали на футбольное поле, независимо от уровня…»

Поведение Мбаппе ранее также раскритиковал главный тренер «Бреста» Эрик Руа.