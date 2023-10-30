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    • Мбаппе ответил на критику его поведения в матче с «Брестом»

    Мбаппе ответил на критику его поведения в матче с «Брестом»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на критику после матча 10-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:2).

    После победного гола на 89-й минуте встречи форвард столичной команды прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

    На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

    Журналист Бертран Латур написал в социальной сети X: «Капитан сборной Франции не должен этого делать».

    Мбаппе написал в ответ: «Ну конечно, и мне надо было даже спеть с ними, когда они оскорбляли моего товарища по команде. Некоторые действительно никогда не ступали на футбольное поле, независимо от уровня…»

    Поведение Мбаппе ранее также раскритиковал главный тренер «Бреста» Эрик Руа.

    • Мбаппе забил два гола в этом матче.
    • «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1 с 21 очком на счету.
    • «Брест» находится на шестой позиции с 15 очками.

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    Источник: Социальные сети Килиана Мбаппе

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    30.10.2023 12:14
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